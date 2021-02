Un niño hispano de 2 años fue encontrado muerto dentro de un contenedor de basura en Wyoming

La policía sospecha que el crimen se trata de un juego sucio

“No sé cómo voy a superar esto… siempre estarás conmigo, bebé”, escribió la madre de la víctima en Facebook

La policía de Wyoming esta investigando la muerte de un niño hispano de 2 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un contenedor de basura en un complejo de apartamentos, informó The Associated Press.

Athian Rivera fue encontrado varias horas después de su desaparición en Cheyenne alrededor de la 1 de la tarde del viernes.

“Se encontró al niño fallecido. Este incidente aún está siendo investigado por el Departamento de Policía de Cheyenne. Esta página seguirá siendo la única fuente de actualizaciones oficiales. CPD quisiera agradecer a todos los que ayudaron en la búsqueda”, dijo la policía en una publicación en su página de Facebook.

La policía dijo el lunes que sospechaba de un acto sucio, pero hasta el momento no ha dicho cómo murió el niño.

Notas de condolencia y docenas de animales de peluche se adjuntaron a una cerca del alambre que rodea parcialmente un contenedor de basura en el complejo de apartamentos el lunes. Soplaba un viento feroz y pocas personas se encontraban en la zona.

La cuenta de Facebook de Kassy Orona, la madre de Athian y residente de Cheyenne, decía: “RIP, mi perfecto hijo inocente, Athian Emmanuel Rivera” e incluía varias publicaciones de luto.

“Siempre supe que eras algo especial, talentoso, sofisticado, guapo, todo lo que una madre podría desear. Es una lástima que el mundo nunca tendrá la oportunidad de presenciar tu perfección… no sé cómo superare esto. Siempre estarás conmigo, bebé. Dios, ni siquiera puedo explicar mi dolor”, decía una publicación de la cuenta de Orona el viernes.

La publicación indicaba que Orona tenía otros dos hijos, pero no explicaba ni insinuaba cómo murió o cómo se metió el niño hispano en el contenedor de basura. Orona no devolvió un mensaje de Facebook en busca de comentarios y no tenía un número de teléfono en la lista.