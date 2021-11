Fue el portal de People en Español en don de se publicaron las declaraciones de la familia de la artista, ya que desean por fin terminar con la información falsa que se ha dado de ella, y el rumor de su muerte es uno de ellos, porque la gente no sabe si es cierto o no. La actriz ya tiene varios días hospitalizada por lo que se creyó era un derrame cerebral que resultó una hemorragia, motivo por el cual está en un coma natural del que no ha despertado.

Pero luego del comunicado de la familia, fue su hija María Eugenia Plascencia quien aclaró que la actriz no sufrió un derrame cerebral, sino una hemorragia. Fue entonces que reveló algo muy importante sobre la laguenera, ya que dijo que aunque ha tenido reacciones muy leves en su cuerpo, una de ellas les da esperanza, pues le han hecho cosquillas en los pies, algo que no le gustaba a la artista, por lo que esperan una recuperación.

“Le expliqué cómo están las cosas y me dijo: ‘estoy a sus órdenes'”, agregó. Con anterioridad se había hablado de que el actor de “La Familia P.Luche” ofreció un avión para trasladar a la actriz a Estados Unidos. Sus familiares negaron que esto sea verdad e incluso aclararon que no está en sus planes cambiarla del hospital en la Ciudad de México donde la están atendiendo ahora.

Carmen Salinas rumores muerte: ¿PORQUÉ RECHAZARON LA AYUDA DE EUGENIO DERBEZ?

“No tenemos por qué moverla, hemos recibido propuestas de trasladarla a donde queramos de mucha gente, incluso del director del Instituto de Neurología que nos dijo que está a nuestras órdenes, pero le explicamos y los doctores ya hablaron y dijeron que no hay por qué moverla, está perfectamente bien atendida y con lo necesario”. Mientras tanto el estado de salud de la también comediante sigue siendo estable dentro de la gravedad que supone, ha tenido movimientos que son reflejos involuntarios y las tomografías que se le han realizado no arrojan diferencias.

“Mi abuelita sigue igual, estable en su gravedad. No hay ningún cambio significativo”, afirmó su nieta Bibiana Monje, quien también aclaró que no hay diferencia entre derrame y hemorragia, sino que sólo es un término coloquial y un término médico, respectivamente, pero se trata del mismo daño. En cuestión económica la Asociación Nacional de Actores (ANDA) está respaldando a la familia y su sobrino pidió al público que no se dejen llevar por peticiones monetarias que han surgido en nombre de la actriz. “De la familia no estamos pidiendo absolutamente nada más que oraciones”.