“Pues yo con tanto dolor ni tuviera tiempo para ponerme a escribir mamadas , los muertos no tienen redes , mejor en tu casita dedícale unas palabras sin necesidad de publicarlo”, “Esta chica como que está exagerando. Es verdad es doloroso pero tengo la impresión de que quiere ganar más seguidores”, “Esa niña no para, quiere como hacerse famosa después de esto ¿Por qué tienen los medios que saber lo que tu le dedicas a tu ex que murió?”, fueron mas comentarios.

Novia de Octavio Ocaña quiere dejar las cosas en claro

Luego de revelar lo que hicieron en el lugar donde murió su novio, el actor Octavio Ocaña, lo cual la dejpo gratamente sorprendida, la joven Nerea Godínez utilizó de nueva cuenta sus historias de Instagram para compartir un contundente mensaje con el que quiso dejar las cosas en claro.

“Amigos, están creando mil cuentas falsas mías, no me interesa, lo que me interesa es que no vayan a creer nada de información que no salga de esta cuenta únicamente. Ojo, no digo que estén publicando cosas falsas, me refiero a que simplemente no soy yo. Y pueden llegar a compartir cosas que ni al caso. Un beso”, expresó. Archivado como: Novia Octavio Ocaña confesión