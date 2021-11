Exnovia de Octavio Ocaña publica polémico video

Recibe toda clase de comentarios de los usuarios

¿Hizo bien en revelar fotos comprometedoras? En medio de toda la polémica que envuelve la muerte del actor que interpretó a Benito Rivers en la serie de Vecinos, ahora sale a relucir un video de la exnovia de Octavio Ocaña, que provocó reacciones a favor y en contra, porque algunas personas consideran que es una falta de respeto a su prometida, Nerea Godínez, se informó en el portal de noticias de Milenio. Fue a través de un video en la plataforma de Tik Tok que se publicó el material bajo la cuenta de @yoyisgarcia71 bajo la canción de Te extrañaré de Tercer Cielo, con el siguiente mensaje: “Te llevaré siempre en mi corazón, te extrañaré tanto”, motivo por el cual levantó de inmediato la polémica, pues muchas personas consideran que no tiene razón de ser. ¿CUÁL ES EL VIDEO? El video está hecho con varias fotografías de los mejores momentos que en su momento, la pareja vivió, incluso, en algunas imágenes se ve que están en una cama acostados, en otra él aparece sin camisa, lo que consideraron una falta de respeto para la que fue su prometido y con quien se iba a casar próximamente, pues ya le había entregado el anillo de compromiso. Pero mientras la gente entra en controversia por la publicación de la mujer con el actor de Vecinos, las dudas e inquietudes de la gente continúa. Muchas son las versiones que hay sobre su muerte, la Fiscalía tiene su versión oficial que no convence a la familia y algunos de sus seguidores, pero se llegó a un acuerdo de mantener el expediente abierto y responder todas las dudas.

Exnovia Octavio Ocaña: ¿FUE MALO O BUENO EL VIDEO QUE PUBLICÓ? Las reacciones de la gente no se dejó esperar por el video del actor de Vecinos: “Claro que sí es falta de respeto tanto para su pareja como la para la prometida del fallecido, simplemente hay fotos que pudo no haber incluido”, “pienso que pudo haber omitido un par de fotos fuera de lugar, pero bueno lo que hacen por likes”, “por respeto a la prometida te lo hubieras reservado, está bien que lo extrañes, pero después de ti ya se había comprometido”. Otras personas comentaron: “Cuando falleció mi novio estuvo en todo momento su ex, nos abrazamos y ambas ayudamos en lo que pudimos a su familia, yo no veo falta de respeto”, “también existimos las ex que nos duele perder a la persona que alguna vez nos hizo feliz”, “quieran o no ella convivió y formó parte de la vida de Octavio, se llama madurez el terminar bien con tu ex, y recordarlo por lo bueno y lo malo”.

Exnovia Octavio Ocaña: ¿CREES QUE FUE CORRECTO? Sin embargo, la controversia continuó con el actor de Vecinos: “¿Porqué tanto problema porque ella publique esto? Formó parte de la vida de Octavio, no veo que lo haga con otra intención, lo hace con respeto”, “dejen de quejarse, solo nos está compartiendo algo de lo que vivió con él y no es falta de respeto porque si fueron pareja por algo lo fue”, “creo que les afecta más a ustedes que a la prometida, ella es libre de publicar”. “Que fuera de lugar, se tiene que entender que aunque les duela mucho ya no les queda subir nada por respeto a la prometida le guste a quien le guste”, “le dicen que respete pero ella en ningún momento está faltando, o sea simplemente lamenta su pérdida, no siempre se termina mal con un ex”, fueron otras de las palabras que tuvieron algunos seguidores.

Exnovia Octavio Ocaña: “YO NO HARÍA UN VIDEO ASÍ” Las críticas no pararon por el video del actor de Vecinos: “Yo no haría un video así, primero por respeto a mmi esposo (ya vi que es casada y tiene un bebé) y en segundo por respeto a la novia de Octavio y a su hijo”, pero luego alguien la defendió: “mi niña no hagas caso a los comentarios que hace esa gente, al final de cuentas tu sabes lo que tuviste con él y eso es lo que cuenta”, dijeron más personas. “También tuve un ex al que amé con toda mi alma y estoy casada y con dos hijos pero está bien, respeten a ella también”, “ignora los malos comentarios, te nació hacer el video y lo hiciste, gracias por compartir”, “entiéndala a ella, también duele, más si terminaron siendo amigos, solo las personas que hemos pasado por esto sabemos lo que se siente”, comentaron más internautas. Para ver el video haz click aquí.

¿QUÉ HIZO LA GENTE EN EL LUGAR DONDE MURIÓ? Ramos de flores blancas con fotografías del actor de Vecinos, Octavio Ocaña “Benito” y la frase “en Paz Descanse”, forman parte de la ofrenda en la que automovilistas y conductores de camiones que transitan por la autopista Lechería- Chamapa se detienen para tomarse una selfie. En el kilómetro 5 de esta autopista de cuota, a unos metros de la caseta de ingreso del Lago de Guadalupe, en las inmediaciones de la colonia Prados Iztacala, con dirección hacia Naucalpan, la gente ha creado este pequeño memorial, en el sitio donde el conductor recibió un impacto de bala en la cabeza, luego de que su camioneta chocó contra un muro de tierra y piedras. Archivado como: Exnovia Octavio Ocaña

Exnovia Octavio Ocaña: ¿QUÉ LLEVARON LOS SEGUIDORES? Rosas, crisantemos, gladiolas y nubes blancas en ramos, forman parte de la ofrenda que ocupa el sitio del siniestro, donde además colocaron fotografías de “Benito”, como fue conocido el actor Octavio Ocaña de Vecinos. La ofrenda también recibió fruta, donde conductores y automovilistas detienen su camino y se estacionan en un sitio peligroso para tomarse una selfie. Cabe recordar que Octavio Ocaña impactó su camioneta tipo Jeep en esta autopista de cuota el pasado viernes 29 de octubre, donde durante el choque recibió un impacto de bala en la cabeza, presuntamente de forma accidental y minutos después falleció camino al hospital, de acuerdo a peritajes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

¿PORQUÉ HABRÁ REUNIÓN ESPECIAL? El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, Maurilio Hernández González dio a conocer que la próxima semana la Comisión de Procuración de Justicia llevará a cabo una reunión especial con el fiscal general de Justicia de la entidad, Alejandro Gómez Sánchez, para abordar la situación de violencia por la que atraviesa la entidad y también el accidente donde falleció el actor Octavio Ocaña de Vecinos. Agregó que no es un tema de confianza o no en la Fiscalía, sino que es indispensable que se informe a la ciudadanía el resultado de los diversos peritajes, apegados a la ciencia criminalística. “Sobre todo por los eventos que precedieron al hecho, que hubo persecución. Estamos atentos a ello, no se ha cerrado el caso, tampoco es prudente estar exigiendo respuestas parciales, no es nuestro papel”. Archivado como: Exnovia Octavio Ocaña

¿DE QUÉ HABLARÁN? Insistió en que seguramente se abordarán varios temas y éste dentro de la lista, por lo que confió en que el fiscal tendrá algo que informar si es que así lo considera. Al respecto, el legislador dijo que son hechos muy dolorosos para las familias y hay que ser cautos, pero la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) deberá rendir a la sociedad mexiquense un informe apegado estrictamente a la objetividad y, sobre todo, a la verdad. El legislador morenista refirió que en el Congreso están dando seguimiento al caso y, en su opinión, sería un gran error de las autoridades no tratarlo con la verdad, porque “es un tema muy público y porque la atención ciudadana está en cómo se resuelve”. Todo esto para lograr encontrar una explicación a lo que sucedió por el caso del actor de ‘Vecinos’. Archivado como: Exnovia Octavio Ocaña

¿DE QUÉ TRATARÁN LAS REUNIONES? A seis días de la muerte del actor Octavio Ocaña, autoridades de la Fiscalía mexiquense entraron en contacto con familiares del joven de 22 años y con autoridades de la Secretaría de Gobernación “para llevar a cabo las reuniones necesarias en las que se analicen las pruebas recabadas por este lamentable fallecimiento”, informaron esta mañana de jueves. El expediente de investigación sobre la muerte del actor Octavio Ocaña, conocido por su personaje “Benito Rivers”, está abierto y a disposición de la familia, señalaron autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes concluyeron que el joven falleció al dispararse accidentalmente un arma, mientras era perseguido por policías de Cuautitlán Izcalli. Archivado como: Exnovia Octavio Ocaña