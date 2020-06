Carmen Salinas explota contra las personas que no creen que el coronavirus exista

Utiliza insultos y palabras altisonantes para referirse a los incrédulos del Covid-19

La actriz mexicana provoca controversia en las redes sociales por sus dichos

La actriz mexicana Carmen Salinas compartió un mensaje de enojo en su cuenta de Twitter dirigido a todas esas personas que siguen sin creer que el coronavirus (Covid-19) existe, de acuerdo a información publicada por la agencia de noticias de El Universal.

Muy a su estilo, la actriz de 80 años se lanzó contra las personas que piensan que lo de la pandemia del coronavirus es “cosa del gobierno”.

“Hay cada pend… y pend… que todavía aseguran que el pin… coronavirus no existe, que es cosa del gobierno… no mam… seguramente el gobierno lo va a mandar al mundo entero, es un virus que por incrédulos se les va a meter por las nalg…. CS”.

Muchos de sus seguidores aplaudieron su mensaje en un momento en el que México experimentará la nueva normalidad, sin embargo, algunos usuarios criticaron el estilo y las palabras usadas por la actriz, incluso recomendaron no ver las películas en las que aparece Salinas.

La actriz se dio el tiempo a responder: “Gracias pero me vale lo que opinen estos pendejos cuando he visto amigos y compañeros muy queridos morir por este pin… virus que ya nos tiene hasta la mad… en este encierro. Un abrazo cariñoso. CS”, escribió.

Ante los señalamientos por su mensaje, Carmen Salinas se defendió y reiteró que lo más importante es que la gente tome consciencia ante un virus que ha causado la muerte de muchas personas.

“Daniel no me digas que a estas altura de la vida te asustan estas palabras, a mi se me salen las lágrimas de ver cuantos amigos, familiares de compañeros y compañeros han muerto!!!! Eso y luego escuchas ese virus no existe que rabia escucharlos. CS”.

Aunque algunos aplaudieron el uso de groserías de la originaria de Torreón, Coahuila, México, otros no lo soportaron y se lo hicieron saber a la actriz.

En la cuenta de Chicapicosa2 de Instagram , la gente dio su opinión al respecto y se dividieron entre los que estaban a favor y en contra.

Uno de los primeros comentarios fue en aprobación a sus palabras y su forma de pensar: “Solo dice la verdad, ¿Por qué se hacen los ofendidos? Si hay gente que habla peor que ella”.

Alguien más defendió la postura de la torreonense y lo dejó tan claro como el agua: “Estoy de acuerdo con ella, nadie sabe del dolor de perder alguien por este maldito virus”.

Luego un internauta más recordó las palabras de otra actriz que ha causado polémica por no creer en el Covid-19, como lo lamentó Carmen Salinas a su manera.

“Hasta a mi me dio coraje ver lo que publicó Paty Navidad que es un invento del gobierno, mi padre casi muere por este virus, yo ya tengo 40 días con el virus y no veo para cuando me alivie, mi marido igual y lo peor es que no podemos estar y abrazar a nuestro hijo por que no queremos contagiarlo”.

Imagen tomada de Twitter