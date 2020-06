Cynthia Klitbo no se guarda nada y revela qué actriz ha sido la peor de todas y que carece de talento

Vanessa Guzmán no se queda callada y manda contundente mensaje en Instagram

Tanto Violeta Isfel como Julissa respaldan las declaraciones de Cynthia

Nadie lo esperaba, pero la actriz mexicana Cynthia Klitbo reveló qué actriz ha sido la peor de todas y que carece de talento: Vanessa Guzmán, quien no se quedó callada y mandó contundente mensaje en Instagram. Por su parte, tanto Violeta Isfel como Julissa respaldaron las declaraciones de Cynthia Klitbo, quien también arremetió contra Sergio Goyri y Cecilia Suárez.

Por medio de la cuenta oficial de Instagram de La Doña del Chisme, se puede ver un video, que hasta el momento tiene más de 6 mil reproducciones, en donde la actriz mexicana sorprendió a todos con sus revelaciones.

“Solo hay una persona con la cual yo no entiendo como está trabajando otra vez, que estuvo conmigo, Vanessa Guzmán, es el ser más despreciable con el que yo he trabajado, nunca he visto a una persona así. No podíamos dirigirle, bueno, a mí me valía, pero la misma producción no podía dirigirle la palabra, no quería convivir y había hecho tres trabajos y se sentía estrella”.

La actriz mexicana recordó que Vanessa Guzmán un día quiso tratarla mal, “pero se le salió el chirrión por el palito”.

“Eso sí no tengo empacho en decirlo porque es una mala persona y además de que tiene poco talento para tanta soberbia”, aseguró Cynthia Klitbo, quien aún tenía preparada otra sorpresa, pues al preguntarle que cómo fue trabajar con el actor Sergio Goyri, la actriz dijo lo siguiente:

“Difícil. Fue difícil. Es un poco machista y es difícil trabajar con él, de pronto es un poco grosero. Lo digo así, ni modo, no me trató bien, tampoco tengo por qué mentir”.

Ya más tranquila, Cynthia Klitbo recordó que con la productora Mapat, con quien trabajó en la telenovela La sombra del pasado, fue la primera vez que le dieron un crédito como primera actriz, además que de joven decían que ella era la única primera actriz joven, algo con lo que no estaba de acuerdo, pues creía que ese título lo merecen Salma Hayek y Azela Robinson, así como Cecilia Suárez, quien no es “santo de su devoción, porque es muy soberbia, pero me parece una gran actriz”.

“¿Envidia? ¡No sufras por eso!”

Y después de que Cynthia Klitbo asegurara que Vanessa Guzmán era el ser más despreciable con el que había trabajado, la actriz no se quedó callada y mandó un contundente mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram.

Con más de 32 mil likes hasta el momento, entre ellos de los actores Andrea Legarreta, Ana Martin y Héctor Suárez Gomís, Vanessa Guzmán escribió lo siguiente:

“Dicen que la envidia es la típica reacción de los niños. Si es así, entonces una buena parte de la humanidad está todavía en etapa infantil”.

“Existen brotes de envidia entre los hermanos de un mismo hogar, en el trabajo, en la oficina, en los grupos, en las comunidades, en las luchas políticas y sindicales, en el mundo de los artistas, científicos y profesionales, hasta en las familias, por todos lados”.