Carmen Salinas es hospitalizada por graves problemas de salud

Dan a conocer que la actriz mexicana está en coma y permanece en terapia intensiva

Su nieta, Carmen Plascencia, indicó que el diagnóstico de su abuela es “delicado” ¡Por un milagro! La famosa actriz, productora y política mexicana Carmen Salinas, de 82 años de edad recientemente cumplidos, fue hospitalizada de emergencia en las últimas horas y se encuentra en terapia intensiva, según informó su sobrino Gustavo Briones a diversos medios mexicanos. “La familia Salinas les comparte que la primera actriz Carmen Salinas atraviesa por una difícil situación de salud, razón por la cual permanece en el área de terapia intensiva donde los médicos especialistas la atienden”, expresó Gustavo Briones por medio de un comunicado. Carmen Salinas está en coma El familiar de la también exdiputada aseguró que mantendría a la prensa informada del estado de salud de su tía. Posteriormente, la nieta de Carmen Salinas, Carmen Plascencia, detalló que la actriz tuvo un derrame cerebral y está en coma, en declaraciones a medios al salir del hospital. “Actualmente mi abuelita está en estado de coma. Con sus órganos funcionando de manera natural, es decir, ella está haciendo que funcionen. El diagnóstico es un derrame cerebral en la parte del tallo”, dijo Plascencia, e indicó que la veterana actriz está con respiración asistida y el diagnóstico es “delicado”.

Carmen Salinas, un ícono del cine de ficheras Carmen Salinas es una de las actrices más queridas del público mexicano por la gran variedad de papeles que ha interpretado a lo largo de toda su vida. Nacida en Torreón, en el norteño estado de Coahuila en 1939, según la página oficial de la Cámara de Diputados, la actriz tuvo su debut en televisión en la telenovela La vecindad (1964). Tiempo después, se convirtió en un ícono del llamado cine de ficheras mexicano por haber participado en filmes como La vida inútil de Pito Pérez (1970) o siendo el personaje de La Corcholata en Bellas de noche (1975). Salinas también se involucró en la vida política al vincularse al Partido Revolucionario Institucional (PRI), del que fue diputada plurinominal del 2015 al 2018.

Sigue vigente en televisión Tras su paso en la política, la actriz Carmen Salinas regresó a las telenovelas y a sus negocios en el mundo del entretenimiento, y formó parte de trabajos como Mi marido tiene más familia (2019) de Juan Osorio y Mi fortuna es amarte (2021), que actualmente se transmite por Las Estrellas. Después de que se informara sobre la noticia que la artista tuvo que ser hospitalizada por graves de problemas de salud, a tal grado de permanecer en terapia intensiva en estado de coma, las muestras de cariño se han hecho presentes en diferentes redes sociales, como en su cuenta oficial de Instagram (Con información de Efe).

“Pidiendo por tu pronta recuperación”. Redes sociales se inundan de mensajes de apoyo para Carmen Salinas En lo que es su última publicación hasta el momento en sus redes sociales, Carmen Salinas compartió un video de apenas unos cuantos segundos compuesto por varias imágenes de diferentes momentos de su vida mientras se escucha cómo imita a la perfección a la cantante cubana Celia Cruz. Luego de que se supiera que la actriz había sido hospitalizada, varios famosos expresaron sus mensajes de apoyo, entre ellas, de la también actriz Adriana Fonseca, quien dijo: “Hermosísima siempre por dentro y fuera. Pidiendo por tu pronta recuperación, mi Carmencita”, mientras que la modelo Isabel Madow expresó: “Dios contigo. Te tengo en mis oraciones. Fuerza”.

En recuerdo a su hijo, Pedro Plascencia Salinas Como sí se tratara de una extraña coincidencia, días antes de ser hospitalizada, Carmen Salinas compartió el pasado 7 de noviembre, día en que hubiera cumplido 65 años de edad, una fotografía en la que aparece su hijo, Pedro Plascencia Salinas, quien falleció el 19 de abril de 1994 a causa de un cáncer de pulmón. “Con el hijo de mi vida, Pedrito Ernesto Plascencia Salinas, corazón de mi vida que hoy cumpliría años 7 de noviembre. Solo le puedo regalar oraciones y una veladora, pero mi amor y oraciones están contigo”, expresó la actriz en esta publicación, lo que provocó que sus seguidores le mandaran las mejores vibras.

Carmen Salinas mantenía la fe en la salud de Vicente Fernández Preocupada por la salud del cantante Vicente Fernández, la actriz mexicana Carmen Salinas asegura que no ha dejado de rezar por su amigo y compañero, y es que si bien algunos medios de comunicación han señalado que su estado de salud se agrava, ella prefiere mantener la fe. “Siento mucha tristeza porque es un gran cantante y un gran compañero. Yo me encontraba a (su esposa) Cuquita ahí, en (la Central de) Abasto, y de veras que yo vengo rezando por él, porque no hay como Dios nuestro Señor para que mejore”, expresó la artista hace apenas unas semanas.

“He llorado tanto por su salud” “(Vicente Fernández) Es un gran amigo mío y me ha dolido mucho que esté tan mal, ya tiene dos meses así, pero no, ni lo mande Dios (que tenga muerte cerebral, como se especula); eso, según las revistas, pero según Dios nuestro Señor va a salir adelante, como han salido muchos. He llorado tanto por su salud”, declaró la actriz durante un encuentro con los medios. Carmen Salinas, de 82 años de edad, se tomó unos momentos para reconocer el talento de su colega, cuya voz equiparó a las de figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete y Javier Solís, además de recordar lo gratas que han sido las veces que llegaron a trabajar juntos en el Teatro Blanquita y varios proyectos.

Carmen Salinas confesó que le gustaría participar en la bioserie de Chente “Trabajar con él fue único. Una vez me lo encontré en los Estudios Churubusco y traía una chamarra hermosa, color rosa, de pura gamuza. Se la chuleé y se la quitó y me la dio. Yo se la regalé a mi hijo y le encantaba, no se la quitaba para nada”, compartió, emocionada. Por ello, confesó que estaría encantada de participar en la bioserie que preparan como homenaje al legado de Vicente Fernández, con Jaime Camil a la cabeza, una decisión muy acertada para ella: “¡Camil se ve hermoso! Se caracterizó igualito, quedé muy impresionada, y por supuesto que le doy el visto bueno, porque además es muy buen muchacho, es una persona buena. Y por supuesto que si me llegan a buscar, si me invitaran a formar parte, con mucho gusto lo haría”, señaló (Con información de Agencia Reforma).

Sobrino de Carmen Salinas revela cómo fueron sus últimos minutos antes del derrame En una entrevista disponible en el canal de YouTube de Imagen Entretenimiento, Gustavo Briones, sobrino de Carmen Salinas reveló cómo fueron los últimos minutos de la actriz antes de que sufriera un derrame cerebral que la mantiene hospitalizada en terapia intensiva. “Llegamos de una grabación que hizo ayer y llegando a casa cenamos los dos juntos, no habíamos comido, cenamos, vimos su novela y estuvo viendo su novela”, expresó Gustavo, quien justo en ese momento se ‘dobló’: “Cuando terminó la novela, le dije que me iba a la casa porque mañana tenía llamado y me fui como a las 10 de la noche, más o menos”.

La encontraron desmayada Visiblemente afectado, el sobrino de la actriz compartió que las personas que le ayudan a Carmen Salinas fueron las que la encontraron desmayada: “Inmediatamente le hablamos a la ambulancia. Como ustedes saben, siempre ha sido una persona muy fuerte y no hubo alguna señal de que le fuera a pasar esto”. “Ojalá que se alivie, Carmilita. Y ante todo, que se haga la voluntad de Dios y que sea lo mejor para ella”, “Ella es muy fuerte, saldrá adelante”, “Bendiciones para Carmen Salinas, Dios la cuide”, “Qué tristeza, todo en manos de Dios”, “Mis oraciones y mis buenos deseos hacia la señora Carmelita Salinas. Toda la Comarca Lagunera estamos con usted”, expresaron algunos usuarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).