Avión aterrizaje emergencia Florida: VIVEN MOMENTOS DE TERROR EN LA CARRETERA

Información oficial de los agentes de la Administración Federal de Aviación señala que el piloto del Cessna 188 monomotor confirmó una emergencia después de despegar del Aeropuerto Ejecutivo de Tampa y aterrizó a las 10:35 a.m., pero causó temor entre los conductores.

El reporte más reciente indica que el piloto está bien y era la única persona que viajaba en la unidad, dijo la FAA y no varios heridos como se dijo en un principio. A su vez, os bomberos confirmaron que no hay más heridos por los conductores que pasaban sobre el lugar. Los socorristas revisaron u no encontraron derrames de combustible o materiales peligrosos.