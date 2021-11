¿Qué está pasando? Por si no hubiera sido suficiente con la separación que vivió a finales de mayo pasado de su ex pareja, el bailarín y coreógrafo español Toni Costa, tras más de 10 años de matrimonio , la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López revela que se está haciendo un tratamiento para el cuello.

Adamari López hizo caso a la recomendación que le hizo el doctor que le puso botox

Tranquila, a pesar de lo incómodo que pudiera parecer este procedimiento, la boricua compartió que accedió a hacerse esto por la recomendación que le hizo el doctor que le puso botox. La persona que ‘trabajaba’ sobre el cuello de Adamari López dijo que el láser ayuda con el colágeno y darle así elasticidad a la piel.

“Ella está haciéndome entonces en todo el cuellito, el láser va por partes y lo que uno siente es un poco de calor, ella no me está pegando directamente el láser, si no como desde afuera”, dijo la ex de Toni Costa, a quien interrumpieron en ese momento: “Va a tocar en la superficie de la piel y vamos a hacer un efecto de lift”.