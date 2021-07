Dr Juan Rivera se une a las felicitaciones para Carlos Calderón

Justo en ese momento, Dr Juan Rivera, reconocido cardiólogo y corresponsal médico de Univisión, ingresó al foro de Despierta América para darle un abrazo de felicitación a Carlos Calderón, aunque en realidad él fue el primero en enterarse.

“Yo me he sentido bien, la verdad es que no es buena idea escuchar a cada mujer embarazada que te cuenta su experiencia porque es totalmente diferente. Yo entré al embarazo así de ‘va a ser horrible, voy a vomitar, mi vida está perdida’, pero no, me he sentido súper bien”, compartió Vanessa Lyon.