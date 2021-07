El momento de felicidad continua, pues se dio a conocer que Lachapel ya está en casa, pasando tiempo con su pequeña familia, rodeada del amor que les llega de todos lados por el nacimiento del bebé, lo que los ha tenido en una nube de felicidad, pero sobre todo, intentando disfrutar de esos primeros días con el pequeño en intimidad, por tal motivo es que no ha deseado interactuar en redes sociales y hace poco escribió un pequeño mensaje a los seguidores que han estado al pendiente de ambos. Archivado como: Francisca Lachapel casa Gennaro

"¡Buenos días! Quiero agradecerles la cantidad de mensajes, buenos deseos y bendiciones que ustedes les han enviado a mi familia. Ver la alegría con la que han recibido a mi Gennaro, me tiene muy feliz", fue parte del mensaje que presento Francisca en Instagram Stories, después de unos días de ausencia.

"Creo que mi ausencia por aquí se entiende, pues me estoy adaptando y entendiendo esta nueva y maravillosa etapa de mi vida. Pronto voy a compartir momentos con mi pequeño. Por ahora… Solo quiero decirles. ¡Gracias!", finalizó el mensaje, dejando en claro las razones que la habían mantenido alejada de el celular o cualquier dispositivo electrónico.

Posterior a ello, Francisca Lachapel explicó el porqué había estado ausente de las redes sociales y de lo que pasaba alrededor, ya que el tener un bebé recién nacido en casa, era todo un nuevo desafío, pero que la mantenía bastante contenta y que deseaba compartir eso con sus seguidores, para que no se preocuparan o se crearan rumores innecesarios.

"Estuve toda la mañana incómoda, me dormí un ratito, y de repente, estaba viendo con Francesco el juego, voy al baño y cuando regreso empieza a salir agua", comentó la conductora, sobre los momentos previos al nacimiento de Gennaro, un bebé que desde el primer instante que se dio a conocer su existencia había conquistado el corazón de toda su familia, amigos y seguidores.

La presentadora dio a conocer la noticia y ofreció una entrevista al programa donde labora, diciendo los detalles sobre como había llevado el parto, además de cómo es que se sentía después de esta maravillosa experiencia, haciendo sonreír a sus compañeros, quienes no dudaron en felicitarla y darle ánimos por haber traído al mundo al pequeño.

Francisca Lachapel casa Gennaro: “Me siento agradecida”

Después de esos síntomas, acudió en compañía de su pareja al hospital, donde les informaron que ya era momento de traer al mundo al bebé y se prepararon para el momento de parto, pero toda incomodidad o sentimiento de dolor pasó rápidamente cuando pudo tener en brazos al pequeño Gennaro, quien acaparó toda su atención desde el primer instante.

"Soy la mujer más feliz de la tierra… Yo no pensé que el corazón se te podía llenar de amor tan rápido, es algo que no se puede describir con palabras… Cuando te lo pasan, cuando llora, cuando lo miras, cuando le empiezas a contar las manitos, si está completo, si está bien, si está perfecto… Muy feliz, muy emocionada, me siento agradecida", comentó al programa. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ