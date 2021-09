Carlitos Calderón había tenido momentos difíciles antes de tener a su bebé

“Fue horrible, horrible… llegó un punto en que nomás daba gracias a Dios que yo tuviera COVID también porque si no no la hubiera podido cuidar y hubiera tenido que estar separado y eso me hubiera matado, de hecho un día casi me agarro a golpes con los de la sala de emergencias…”, aseguró Carlitos Calderón contando sus semanas de coronavirus a días de tener a su bebé.

“…Ya me la querían casi secuestrar ahí, y les dije ‘no, que secuestrar ni qué nada, yo ya me voy, adiós’, entonces sí estuvo difícil pero me la rifé, fui el enfermero por dos semanas, estuvo grueso”, comentó Carlitos Calderón entre risas nerviosas recordando los pesados momentos por los que atravesaron.