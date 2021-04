Gobierno de Biden lanza nueva guía del uso de mascarillas para quienes estén completamente vacunados

Según reportes de AP, los Centros de Control para Prevención de Enfermedades, también extendieron el cancelamiento de mascarillas, si así lo desean, a personas que no han sido vacunadas. Dicha medida representa un nuevo nivel cuidadosamente calibrado en el paso a ‘la antigua normalidad’ previa a la pandemia por coronavirus.

Los Centros de Control para Prevención de Enfermedades facilitaron este martes nuevos lineamientos para el uso de mascarillas en lugares abiertos, asegurando que las personas en EEUU vacunadas contra el coronavirus, ya no necesitan cubrir sus caras utilizando mascarillas.

“Es el retorno a la libertad”, señaló el Dr. Mike Saag, experto en infecciones de la Universidad de Alabama en Birmingham quien según Associated Press recibió con buenos ojos, la medida de cancelar las mascarillas. “Es el regreso a nuestras actividades de manera normal otra vez. No estamos ahí aún pero estamos por comprobarlo, es algo hermoso”, expresó.

Desde que arrancó la pandemia por COVID-19 en EEUU, los CDC han alertado del uso sin excepción de mascarillas a cada ciudadano americano y a una distancia no mayor a 6 pies. Hace unos días se precisó que la mitad de la población adulta del país tiene por lo menos una dosis contra el coronavirus y una tercera parte ya completó su vacunación.

Los Centros de Control para la Prevención de Enfermedades, han sido cautelosos en emitir lineamientos de salud durante la crisis, además de analizar el comportamiento de la población en las últimas semanas. Los CDC aseguran que si estás totalmente vacunado o no, las personas no necesitan utilizar mascarillas cuando van caminando en espacios abiertos, andan en bicicleta o corren.

¿Buena noticia el cancelamiento de las mascarillas?

También aquellas personas que están en espacios reducidos, como casas, restaurantes o cafés, pueden omitir el usar mascarillas en caso de que ya hayan completado su esquema de vacunación contra el coronavirus. Sin embargo, los lineamientos para quienes no están completamente vacunados, pueden variar.

Las personas no vacunadas, definido por los CDC como aquellos que no han recibido las dos dosis de Pfizer o Moderna, o la simple fórmula de Johnson & Johnson deben utilizar mascarillas en reuniones de espacios cerrados con otras personas que no han sido vacunadas, además de continuar usándolas en restaurantes.