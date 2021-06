Su espacio, “Caso Cerrado”, nominado a un Emmy, es el programa de corte de más larga duración en la televisión en español. Polo ha sido galardonada con varios premios, como el Mike Leland por su compromiso humanitario, además de haber sido nominada al premio Emmy y nombrada la primera embajadora hispana de la organización nacional sin fines de lucro Stand Up to Cancer (Unidos contra el cáncer).

La que causó envidia en redes sociales fue la Dra. Polo, y nada más y nada menos que por besar en la boca no solo a galanes y a una actriz, también a un reconocido cantante de reguetón. Así como lo lee la doctora Ana María Polo se besó con varios hombres.

“Por si no lo saben mis amigos besar alivia el stress, quema calorías y ayuda al sistema inmunológico. Aquí unos besitos míos… #nationalkissingday #HeDicho #CasoCerrado #AnaMariaPolo”, se puede leer en la publicación de la Dra. Polo en donde aparece besando a varios famosos.

Dra. Polo besa hombres: “Quien fuera la doctora Polo”

Los comentarios no se hicieron esperar y los internautas reaccionaron al ver a la Dra. Polo besar a tanto galán: “Quien fuera la doctora Polo”, “Se besó con ellos y no conmigo”, “Alivien el estrés amigos”, “Ay no, con Maluma mi amor”, “Esa es mi Dra. kiss Polo”.

“Ana María, gracias por la información necesito aliviar el estrés, quemar calorías y ayudar a mi sistema inmunológico, como no decís cuántos besos son, te mando 1.000.0000, si faltan o son pocos avísame mi Reina, tengo más”, se podía leer en los comentarios. Archivado como: Nombran calle doctora Polo.