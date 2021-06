“Por si no lo saben mis amigos besar alivia el stress, quema calorías y ayuda al sistema inmunológico. Aquí unos besitos míos… #nationalkissingday #HeDicho #CasoCerrado #AnaMariaPolo”, se puede leer en la publicación de la Dra. Polo en donde aparece besando a varios famosos.

Dra. Polo besa hombres. La que causó envidia en redes sociales fue la Dra. Polo, y nada más y nada menos que por besar en la boca no solo a galanes y a una actriz, también a un reconocido cantante de reguetón. Así como lo lee la doctora Ana María Polo se besó con varios hombres.

Dra. Polo besa hombres: “Quien fuera la doctora Polo”

Los comentarios no se hicieron esperar y los internautas reaccionaron al ver a la Dra. Polo besar a tanto galán: “Quien fuera la doctora Polo”, “Se besó con ellos y no conmigo”, “Alivien el estrés amigos”, “Ay no, con Maluma mi amor”, “Esa es mi Dra. kiss Polo”.

“Ana María, gracias por la información necesito aliviar el estrés, quemar calorías y ayudar a mi sistema inmunológico, como no decís cuántos besos son, te mando 1.000.0000, si faltan o son pocos avísame mi Reina, tengo más”, se podía leer en los comentarios.