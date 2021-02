Doctora Polo ‘regaña’ a colombiana por hablar en inglés en su programa

La titular de Caso Cerrado se molestó con su invitada e hizo evidente su molestia

Varias personas criticaron la actitud de la jovencita y defendieron a la presentadora

La famosa conductora conocida como Doctora Polo, del programa Caso Cerrado, regaña a una de las participantes porque habló en el idioma inglés, de acuerdo a una publicación que se hizo a través de las redes sociales.

Fue el usuario de Twitter Ronald Quintero (@8RonaldQuintero) quien subió el video que ha generado mucha polémica entre sus seguidores.

Y es que al momento de presentar a su invitada, ésta saludó a la teleaudiencia con un “Hello, good afternoon” (Hola, buenas tardes).

Para ver el video haz click aquí.

De inmediato, la Doctora Polo la interrumpió para decirle: “No, ningún afternoon, ni ningún hello, aquí tú hablas español, esto es un programa en español, aquí se habla español, aquí nosotros no ponemos letreritos, y tú te llamas luna, your name is not Moon (tú nombre no es luna)”.

Y agregó la conductora de Caso Cerrado: “Es Luna, así que me hablas español aquí, no te hagas la cómica, no lo hagas”. Luego la conductora le pregunta “¿De dónde tú eres?”. A lo que la muchacha contestó: “I was born in Colombia” (yo nací en Colombia).

“Háblame español me hablas español, escúchame, si no hablas español te vas”, esto lo dijo la Doctora Polo ya en un tono molesto, mientras se levantaba de su asiento y la muchacha intentaba explicar en el idioma inglés.

Aunque el famoso programa se graba en Estados Unidos, sus casos e invitados son hispanos la mayoría de las veces y por ende su auditorio también es hispano.

“Así que hablas español o te vas, ¿Me estás entendiendo? yo no estoy jugando contigo. A mí no me vas a hacer reto, porque no me interesa, tus retos cochinos, estúpidos, idiotas”.