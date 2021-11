Sin embargo, el periódico The Sun reseñó que, además del piloto, en el avión iban tres pasajeros quienes fueron reportados como unos agentes inmobiliarios nuevos en la isla: Mike Perdue, Kate Lease y Adam Kendal. También destacó que una niña de 11 años fue la única sobreviviente.

La aeronave bimotor Britten-Norman cayó cuando llegaba al aeropuerto Welke en la isla Beaver, al oeste de Mckinaw City, según la oficina del sheriff del condado Charlevoix, indicaron WILX y la referida agencia informativa, que agregó que las identidades de los ocupantes no fueron dadas a conocer de momento y no había indicios iniciales sobre las circunstancias de lo sucedido.

Dos perros también fallecieron en el accidente, mientras que la niña de 11 años de quien los medios locales dijeron que era la hija de Mike Perdue, resultó gravemente herida, por lo que fue trasladada al hospital McClaren Northern Michigan, en Petoskey, precisó el reporte del diario The Sun.

The Sun mencionó que un tuit de la USCG Great Lakes notificó al principio que había dos sobrevivientes, sin embargo, los informes posteriores indicaron que habían muerto cuatro personas en total, dejando solo a una menor de edad con vida tras la caída de la avioneta en Michigan.

De acuerdo con los datos históricos, expuso el periódico The Sun, este es el primer accidente de la aerolínea Island Airways. En febrero de 2001, otro accidente se cobró la vida de un piloto y un pasajero, pero una madre y sus tres hijos sobrevivieron y esperaron 15 horas para ser rescatados.

VIVIERON MOMENTOS DE TERROR EN LA CARRETERA

Información oficial de los agentes de la Administración Federal de Aviación señala que el piloto del Cessna 188 monomotor confirmó una emergencia después de despegar del Aeropuerto Ejecutivo de Tampa y aterrizó a las 10:35 a.m., pero causó temor entre los conductores.

El reporte más reciente indica que el piloto está bien y era la única persona que viajaba en la unidad, dijo la FAA y no varios heridos como se dijo en un principio. A su vez, los bomberos confirmaron que no hay más heridos por los conductores que pasaban sobre el lugar. Los socorristas revisaron u no encontraron derrames de combustible o materiales peligrosos.