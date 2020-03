Cristy Solís sorprende moviendo su trasero en todo lo alto

La esposa del Buki limpia como chacha, pero no se la creen y la tachan de lucida

“Sólo te falta el virus, porque corona ya tienes, chiquita”, le dice Marco Antonio Solís

Cristy Solís, esposa de Marco Antonio Solís El Buki, fue captada en video en el que está moviendo su trasero, pero muchos no se la creyeron que estuviera limpiando.

En la publicación, que está disponible en la cuenta oficial de Instagram del programa “Despierta América” y que está cerca de llegar a las 450 mil reproducciones, se escucha al Buki decirle a su esposa: “Sólo te falta el virus, porque corona ya tienes, chiquita”, para luego lanzar un grito muy mexicano.

Buki coronavirus. “Aquí echándole porras muy al estilo mexicano a mi esposa @cristy_solis durante la cuarentena!!! ¿Quién anda en las mismas? #limpiezachallenge #yomequedoencasa #cristysolis #marcoantoniosolis #coronavirus #viernes #manteniendolacalma”.

De inmediato, los usuarios se hicieron presentes con sus comentarios: “Eso ni ella se lo cree, que ella limpie, mejor hubiera puesto a la chacha que le hace el aseo en casa!!! Más original”, texto que provocó muchas respuestas:

“Pensé lo mismo, ¿no tiene quién le limpie la casa?”, “Llamando la atención, como lo están haciendo sus demás colegas”, “Me ganaste el comentario, ya parece que ella va a andar en esas”, “La chacha está en cuarentena”.

Alguién más hizo un comentario un poco sarcástico: “Si no es por el virus, no limpian”, por lo que varios le respondieron a este usuario así: “De ahora en adelante, vamos a ser impecablemente limpios”, “Sólo llegó el coronavirus y ya todo el mundo, y más los famosos, limpiando, cuando otro lo hacía por ellos”.

Por otra parte, para un usuario no pasó desapercibido el tamaño del trasero de la esposa del Buki e hizo la siguiente afirmación: “Se puso silicona”. Varios notaron lo mismo: “Obvio”, “Encima se le nota que tiene silicón“, “Fue que hizo un pique y le crecieron”, “Eso no es natural, se nota de aquí a China”.

Los ‘ataques’ para Cristy Solís siguieron llegando: “Hacen esos videos para que uno vea que ellos limpian la pared”, “No tengo necesidad de grabar nada para que la gente sepa lo que hago”.

No faltaron los comentarios subidos de tono: “Tiene buena nal…”, “Buen leño que tiene, los ojos son intrusos”, “Tiene frío, mamá ufff”.

Una internauta escribió un contundente mensaje luego de ver a la esposa del Buki como chacha: “Al parecer, todas estas personas que ponen en redes lo que están haciendo, nunca han limpiado su casa ni cocinado. Si no hay pandemia, ni enteradas que la casa se limpia, Así andan en el súper, no saben qué comprar”.

“Esa gente no lava ni el plato donde comen porque son alérgicos a la limpieza”, “Jajaja, si, como no, ya me imagino a una de esas ricachonas haciendo el aseo, mejor dicho, esas no le meten la mano a la taza del baño”, “Apuesto a que nunca se había parado ahí a limpiar esos marcos… y menos la pared”, “Pobrecita, no sabe ni lo que es limpiar”.

Archivado como: Buki Coronavirus