La conductora compartió un vídeo en su canal de Youtube

Gomita presume a sus seguidores que tomó clases de twerking

La publicación tiene más de 270 mil vistas

Gomita trasero. Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita, compartió un vídeo en su canal de Youtube, llamado SoyAraceli, donde presume a sus seguidores que tomó clases de twerking, un movimiento de baile que consiste en una postura en cuclillas y movimientos de empuje de caderas.

La influencer estuvo acompañada por ‘El Viscocho’, una youtuber originaria de Sinaloa, quien ha ganado un buen número de seguidores gracias al contenido de su canal, donde muestra los lugares a los que las personas pueden acudir para lucir un outfit no mayor a los seiscientos pesos.

‘El Viscocho’ y Gomita estaban practicando cómo hacer el famoso twerking, sin embargo, la conductora fue duramente criticada por los internautas, quienes señalaron que el cuerpo de la influencer ‘no tenía forma’.

“Se te ven demasiado operadas las nal…, se ven mucho mejor las naturales de tu amiga y la entrenadora”, “No se le ve bonito el cuerpo a Gomita y eso que ya se operó, la chava de negro tiene bonito cuerpo y eso que no está operada”, “Goma, te tiembla el silicón, pero lo hiciste bien Araceli”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió en el vídeo (Con información de Zócalo).

“Eres bien envidiosa”

La publicación, que hasta el momento tiene más de 270 mil vistas, generó muchos comentarios más, muchos de ellos criticando a Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita, quien tiene más de 2 millones de suscriptores en su canal de YouTube: “Gomita, te admiro mucho, pero no se te olvide la humildad, siempre te has caracterizado por eso, no se te olvide”.

“We, deberías volver a checarte la operación de nal…”, “Goma, no es por ofender, pero la neta no te queda haciendo eso por que se te ven bolas en las nal…”, “Se me ven unas pompotas, un chin… de silicón, cuales pompas”.

Por su parte, un seguidor defendió a Gomita y escribió lo siguiente: “Wey, yo no sé por que critican tanto, que si se le ve muy operado el cu… Mis vidas! Pura envidia la neta, si todas tuviéramos con qué $$, lo haríamos, nos arreglaríamos partes del cuerpo que no nos gustan”.

También, otra admiradora le dedicó estas palabras: “Eres hermosa, te amo a ti y a tus hermanos”.

Cuando parecía que los “ataques” para Araceli terminarían, estos siguieron acumulándose: “Se ve que pesa el silicón”, “Se te ven unas pompotas dices, pues si hija, las tienes operadas, señora de plástico”.

Una internauta notó un detalle en este video y se lo hizo saber a Gomita: “Eres bien envidiosa, bajita la mano, criticaste a la chava porque según tú iba ‘encuerada’ y dice que una es criticona con tu cuerpo y tú eres la primera en criticar”.

La misma usuaria prosigue: “No es culpa de la chava sentirse segura de su cuerpo y lucirlo, cosa que tú ni con tus operaciones eres segura y entre más insegura seas, más te van a chin…”.