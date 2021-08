La alerta no incluye embutidos cortados en tiendas de delicatessen, mencionó ABC News en su reporte. Y a pesar de las decenas de pacientes, hasta ahora no se ha reportado ninguna muerte.

Piden no consumir populares alimentos. Autoridades sanitarias de Estados Unidos investigan un brote de salmonela que se habría desatado en 17 estados por unos embutidos que ahora piden no comerlos.

En su comunicado, los CDC recomendaron a las personas no comer bandejas de antipasto sin curar preenvasadas de la marca Fratelli Beretta, que incluyen salami, prosciutto, capicola (copa) o soppressata (otro tipo de salami) sin curar.

En su comunicado, los CDC dijeron que si compraste alguna de estas bandejas de embutidos de Fratelli Beretta debes desecharlas, incluso si ya comiste alguno de ellos y nadie se enfermó. A su vez, enfatizaron que si no conoces la marca de estas carnes preenvasadas al estilo italiano que tienes en casa, no las comas y arrójalas a la basura. También dijeron que debes lavar con agua caliente y jabón, o en un lavaplatos, los artículos, recipientes y superficies que puedan haber tocado estos productos.

La investigación está en curso para determinar si otros productos están relacionados con las enfermedades. Por ahora, los CDC están pidiendo a las personas que no coman estas bandejas de embutidos.

La semana pasada, la Administración de Drogas y Alimentos de los EE.UU. (FDA en inglés) extendió un retiro de mercado a nivel nacional de camarones congelados debido a los riesgos de salmonela que afectan a las principales cadenas de tiendas nacionales como Target, Whole Foods y Meijer.

‘Recall’ de camarones

“Esta expansión del retiro del mercado se inició debido a una gran cantidad de precauciones y cubrirá una gran cantidad de producto que no se ha asociado con ninguna enfermedad, pero que se ha llevado a cabo después de las discusiones con la FDA y los CDC y refleja el compromiso de Avanti con la salud y la seguridad públicas”, indicó la agencia.

Entre las marcas dentro del recall de camarones congelados se encuentra la popular línea de productos 365 de Whole Foods, así como los productos de línea blanca de las cadenas de supermercados nacionales Meijer y Food Lion, informó The New York Times.