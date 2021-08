La FDA extendió un retiro de mercado de camarones congelados tras un aumento de casos de salmonela

Las principales cadenas de tiendas nacionales afectadas son Target, Whole Foods y Meijer

El creciente retiro de camarones de Avanti Frozen Foods ahora incluye productos cocidos, pelados y limpios vendidos en todo el país

La Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA en inglés) extendió un retiro de mercado a nivel nacional de camarones congelados debido a los riesgos de salmonela que afectan a las principales cadenas de tiendas nacionales como Target, Whole Foods y Meijer.

El creciente retiro de camarones de Avanti Frozen Foods ahora incluye productos cocidos, pelados y limpios vendidos en todo el país en varios tamaños de empaque congelados entre noviembre de 2020 y mayo de 2021, según funcionarios de la FDA.

Recall de camarones debido a aumento de casos de salmonela

“Esta expansión del retiro del mercado se inició debido a una gran cantidad de precauciones y cubrirá una gran cantidad de producto que no se ha asociado con ninguna enfermedad, pero que se ha llevado a cabo después de las discusiones con la FDA y los CDC y refleja el compromiso de Avanti con la salud y la seguridad públicas”, indicó la agencia.

Entre las marcas dentro del recall de camarones congelados se encuentra la popular línea de productos 365 de Whole Foods, así como los productos de línea blanca de las cadenas de supermercados nacionales Meijer y Food Lion, informó The New York Times.