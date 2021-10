Brian Laundrie, quien no ha sido nombrado sospechoso por la muerte de su novia, es objeto de una persecución masiva y se han reportado múltiples avistamientos en varios estados después de que nunca regresara de lo que le dijo a sus padres que sería una caminata en la Reserva Carlton, de 25,000 acres, en Florida.

Una imagen que circula en Internet muestra una foto original de Brian Laundrie, de 23 años, donde se le observa casi calvo y barbudo, junto a un retrato editado en Photoshop donde luce la misma ropa en el mismo lugar, pero con el cabello largo desaliñado y una barba mucho más abundante, cómo podría verse ahora, indicó también el diario The Sun.

El diario New York Post reseñó que ya ha pasado un mes desde que Brian Laundrie desapareció y algunos usuarios investigadores en Internet han estado ocupados imaginando cómo se vería ahora el fugitivo, la única “persona de interés” en el caso del asesinato de Gabby Petito.

¿Se lo tragó la tierra? Ni el FBI ni las autoridades locales han logrado dar con el paradero de Brian Laundrie, el prometido de la instagrammer Gabby Petito, cuyos resultados finales de su autopsia revelaron esta semana que fue estrangulada. El crimen conmocionó Estados Unidos y la trágica historia aún no termina.

Las nuevas versiones de cómo la gente piensa que ahora se vería Brian Laundrie salen a la luz pública después de que la famosa artista forense Lois Gibson mostrara al periódico The Sun unos bocetos sobre cómo el tiempo podría haber afectado ya la imagen física del fugitivo.

“Debido a que su barba y bigote son muy, muy distintivos, creo que se habría afeitado bastante rápido. Estaría loco si no se afeitara porque sería muy fácil detectarlo”, mencionó al periódico. La especialista también estuvo de acuerdo con la teoría de que Brian Laundrie se habría dejado crecer el cabello que le quedaba, y posiblemente también se lo tiñó a un tono más claro.

A diferencia de algunas de las imágenes compartidas por los usuarios en Internet, Gibson le dijo a The Sun que cree que Brian Laundrie probablemente ya se ha afeitado la barba, en lugar de dejar que le crezca de forma prominente.

Autopsia de Petito despeja interrogantes

No estaba claro si la determinación podría conducir a cargos adicionales contra el novio y compañero de viaje de Petito, Brian Laundrie, que se considera una persona de interés en su desaparición y cuyo paradero se desconoce, informó The Associated Press.

Blue se negó a decir más sobre la autopsia o el caso en general, señalando que estaba impedido por la ley de Wyoming que limita lo que los forenses pueden divulgar. Blue había clasificado de antemano la muerte de Petito como un homicidio, lo que significa que su muerte fue causada por otra persona, pero no había revelado cómo fue asesinada.