La autopsia de Gabby Petito que reveló que la joven había muerto por estrangulamiento también sirvió para despejar algunas interrogantes

Anteriormente las autoridades habían confirmado que la muerte de Petito había sido un homicidio

Entre las revelaciones, se confirmó que la joven no estaba embarazada

Después de un largo proceso de la autopsia de Gabby Petito y un “análisis detallado”, el forense del condado de Teton, Brent Blue concluyó que Petito fue estrangulada, sin embargo, tras conocerse cómo fue el fatídico desenlace de la youtuber de 22 años, la autopsia sirvió para despejar algunas interrogantes.

De acuerdo con el médico forense de Wyoming, Petito murió entre tres y cuatro semanas antes de que su cuerpo fuera encontrado el 19 de septiembre cerca de una zona para acampar en el norte de Wyoming, en los límites del Parque Nacional Grand Teton.

Autopsia de Petito despeja interrogantes

No estaba claro si la determinación podría conducir a cargos adicionales contra el novio y compañero de viaje de Petito, Brian Laundrie, que se considera una persona de interés en su desaparición y cuyo paradero se desconoce, informó The Associated Press.

Blue se negó a decir más sobre la autopsia o el caso en general, señalando que estaba impedido por la ley de Wyoming que limita lo que los forenses pueden divulgar. Blue había clasificado de antemano la muerte de Petito como un homicidio, lo que significa que su muerte fue causada por otra persona, pero no había revelado cómo fue asesinada.