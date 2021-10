“No pierdas la esperanza”

Joseph Petito, padre de la joven, el 17 de septiembre escribió la carta de despedida hacia Gabby diciendo que estaba consciente de que nunca más la iba a volver a ver. El hombre, señaló que se encontraba muy triste de saber que nunca más la podría abrazar y que no podía concebir esa idea; dos días después, hallaron el cuerpo de la joven.

“Acabo de tener mi descenso. Tomo una botella de whisky, y me di un paseo bajo la lluvia. Lloré, mucho. Hay una posibilidad de que no vuelva a verla. No voy a escuchar la voz en Año Nuevo, ni a abrazarla en Navidad. Me descompuse.”, se lee en la publicación que hizo el padre de Petito. “Pero entonces dejé de sentir lástima por mí mismo y recordé que había un trabajo que no había terminado. Hay una buena posibilidad de llevarla a casa a salvo. Así que me elegí a mí mismo, y voy a volver a trabajar. No pierdas la esperanza.”, señaló.