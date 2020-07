Tras muerte de parientes por coronavirus, ahora Arturo Peniche recibe una mala noticia

Su hijo, Brandon Peniche, confirma que tiene coronavirus

El actor y conductor comparte un video en Instagram para informar sobre su estado de salud y el de su esposa, Kristal Cid, quien está embarazada

Tras muerte de parientes por coronavirus, ahora el actor mexicano Arturo Peniche recibe una mala noticia: su hijo, Brandon Peniche, confirma que tiene coronavirus. A través de un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, el actor y conductor informó sobre su estado de salud y el de su esposa, Kristal Cid, quien está embarazada.

El hijo de Arturo Peniche, quien está acompañado de su esposa, Kristal Cid, dijo que ya había comentado en un enlace en vivo con el programa Venga la alegría que estaba contagiado de coronavirus, y aseguró que quiso realizar esta transmisión para evitar más especulaciones sobre su estado de salud, y más que nada, por el embarazo de su esposa, quien confesó que es hipocondriaca.

“Desde un inicio, comenzamos a cuidarnos muchísimo, siempre usamos sanitizante, y de verdad, todos los cuidados del mundo los teníamos, nuestras únicas salidas eran a un bosque y eso fueron 3 veces máximo a que Alessia (la hija de ambos) se subiera a un caballo y ya no recuerdo haber tocado un súper desde que comenzó la pandemia, de haber ido a un restaurante, nunca”, compartió Kristal Cid, esposa de Brandon Peniche.

Por su parte, el hijo de Arturo Peniche dijo que hace un mes comenzó a sentirse mal y algo cansado, pero aún así fue a trabajar. La producción del programa y él optaron porque se retirara un poco y se guardó por espacio de nueve días.

“Yo me hice dos pruebas, en diferentes hospitales, y me salieron absolutamente negativas. Entonces, yo seguía con estos síntomas y mi doctor me decía que yo tenía Covid (coronavirus), pero era muy complicado porque en las pruebas yo salía negativo”, compartió Brandon Peniche.

Luego, el actor y conductor se hizo una tomografía de torax y todo salió bien, pero él seguía sintiéndose mal. Kristal Cyd aclara que su esposo se aisló a tal grado que se fue a vivir a otro departamento.

“Hasta la tercera (prueba) fue que salí positivo. Realmente, esto es muy extraño, es nuevo para todos. Mis primeros síntomas fueron dolor de cabeza, me sentía como muy cansado, se me quitaba y me sentía súper bien y de repente me iba a trabajar y me sentía muy mal. Luego, fui a la enfermería y me dijeron que tenía un ataque de pánico”.

Arturo Peniche ya ha sufrido la pérdida de varios familiares por el coronavirus.

Brandon Peniche expresó que él supo que tenía coronavirus cuando no olía ni le sabía absolutamente nada, y eso le pasó una mañana que se levantó y presintió que se iba a enfermar. Ese mismo día, se hizo la tercera prueba, la cual resultó positiva, y al enterarse de esto, Kristal Cid se realizó otra prueba, aunque insistió en que siempre tuvieron mucho cuidado para no contagiarse.

