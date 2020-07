Tremenda sorpresa en “El Gordo y la Flaca”

La conductora colombiana Tanya Charry recibe el anillo en pleno en vivo

Su novio, Sebastián Jiménez, le dijo que quería que fuera su mujer para el resto de la vida

En plena pandemia por el coronavirus, Tanya Charry, conductora de “El Gordo y la Flaca”, recibe el anillo de compromiso de parte de su novio, Sebastián Jiménez, quien interrumpió una transmisión en vivo.

Este inolvidable momento está registrado en un video que compartió la cuenta oficial de Instagram del programa “El Gordo y la Flaca” y tiene hasta la fecha cerca de 240 mil reproducciones.

“¡Muchas felicidades! Para nuestra @tanyacharry así @sebojim le pidió matrimonio ante nuestras cámaras hoy que cumplen 1 año de relación. ¡Que vivan los novios!”, se puede leer en esta publicación que rebasa los 17 mil likes, entre ellos de la cantante Olga Tañón, el diseñador de imagen Jomari Goyso y la conductora Clarissa Molina, quien recientemente dio positivo al coronavirus.

Y mientras Tanya Charry, desde su casa, hacía un enlace en vivo con sus compañeros, Raúl de Molina y Lili Estefan, conductores de “El Gordo y la Flaca”, y estaba a punto de despedirse, Lili Estefan le preguntó que qué día era hoy, a lo que Tanya le dijo que ‘jueves’.

Ahora, Lili Estefan le comentó a Tanya Charry que le iba a mostrar una foto para ver si recordaba que día era hoy, y en ese momento, su novio, Sebastián Jiménez interrumpe la transmisión para acercarse a su pareja y arrodillarse frente a ella, quien no dejaba de reír ante esta sorpresa.

Sebastián le pidió al micrófono a Tanya para decirle: “Quiero que seas mi mujer para el resto de la vida”, a lo que la conductora respondió: “¿Por qué me hacen esto?”.

Sebastián, al notar que no ha recibido respuesta, le pregunta: “¿Sí o no?”, y aún con los nervios de haber recibido el anillo en plena transmisión en vivo, Tanya Charry dijo que si, para luego ambos darse un tierno beso ante los aplausos de sus compañeros desde el estudio de “El Gordo y la Flaca”.

Ya mas tranquilos todos, Lili Estefan le pidió a su compañera que mostrara el anillo a las cámaras, y cuando lo hizo, le dijo: “¡Lili, te voy a matar!”, provocando la risa de la cubana y de Raúl de Molina, quien comentó: “Señores, le han dado el anillo de compromiso a Tanya Charry para casarse en vivo en ‘El Gordo y la Flaca’, yo ni me lo esperaba esto, de verdad que felicidades, no me habían dicho nada”.

“Se conocieron un día como hoy, tengo entendido, y queríamos que fuese aquí en nuestro programa”, expresó Lili Estefan, siendo interrumpida por la conductora colombiana para expresar: “No tengo idea que puedo decir”, por lo que Sebastián le pidió el micrófono para decir que ya llevan más de un año, pero Tanya comparte que hoy es su aniversario.

