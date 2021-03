Un veterano militar de 38 años lanzó una bomba de humo hacia el resort Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump en Florida debido a que presuntamente estaba molesto porque no había recibido el nuevo cheque de estímulo, informó The New York Post.

Rawls dijo a los investigadores que era un veterano de combate y un ex guardabosques que ha tenido problemas desde que fue dado de alta. Asimismo, manifestó su descontento con la anterior Administración del republicano Trump y resaltó que estaba molesto porque aún no había recibido el nuevo cheque de estímulo.

Cheque adelantado

Aunque se dijo que el tercer cheque de estímulo económico llegaría a partir del 12 de marzo, será hoy 17 que los bancos podrán tener disponible los 1,400 dólares para que los contribuyentes del IRS puedan disponer de él, a partir de las 8:30 am. Los siguientes bancos, Bank of America Corp., JPMorgan Chase &Co. y Wells Fargo & Co., anunciaron a sus clientes que no recibirían su dinero de estímulo hasta esta semana, por lo que hoy se cumple la fecha y hora anunciada por las autoridades.

Sin embargo, se supo que algunos bancos y empresas de tecnología financiera ya hicieron sus depósitos a las cuentas de los contribuyentes al recibir la noticia del IRS de que sus clientes serían elegibles para la última ronda de cheque de estímulo económico. Ante esto, Green Dot Corp., el mayor proveedor de tarjetas prepagadas de Estados Unidos, anunció que ya había hecho el depósito antes del mediodía del lunes, de alrededor de $2.6 mil millones a todos sus clientes que resultaron elegibles.