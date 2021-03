¿CUÁL FUE EL PROBLEMA?

Aunque se dijo que el tercer cheque de estímulo económico llegaría a partir del 12 de marzo, será hoy 17 que los bancos podrán tener disponible los $1,400 para que los contribuyentes del IRS puedan disponer de él, a partir de las 8:30 am.

Los siguientes bancos, Bank of America Corp., JPMorgan Chase &Co. Wells Fargo & Co. anunciaron a sus clientes que no recibirían su dinero de estímulo hasta esta semana, por lo que hoy se cumple la fecha y hra anunciada por las autoridades.