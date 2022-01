Muere actor Bob Saget: Una noticia trágica tiene a todo internet en shock, pues el actor Bob Saget de 65 años falleció este domingo. Dicho actor protagonizó el papel de Danny Tanner en las series Full House y Fuller House, además de prestarle voz a Ted Mosby en la serie How I Met Your Mother.

Conductor de Despierta América recuerda anécdota con el actor

En Instagram, el programa Despierta América anunció el fallecimiento de dicho actor, por lo cual Carlos Calderón recordó un momento muy significativo para él y para su carrera. Según sus declaraciones, tuvieron en el set de grabación a Bob Saget en el 2015 y Carlos lo entrevistó, además hizo una confesión sobre el actor:

“Yo tengo una confesión sobre Bob, ojalá me de tiempo de contarlo, cuando estuvo acá yo le dije ‘oye, has sido mi mentor todo este tiempo, y no lo sabes’, y Bob me contestó en un post ‘Si, soy tu mentor, gracias Carlos por seguirme'”, confesó el presentador a Despierta América.