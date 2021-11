Desde Nantucket, los Biden también acudieron al Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, bromeando brevemente con el locutor de NBC Al Roker. Afectado por las restricciones debido a la pandemia de coronavirus el año pasado, el Desfile del Thanksgiving regresó el jueves en su totalidad, aunque con ciertas precauciones, asegura The Associated Press.

La primera dama también dedicó un especial mensaje y señaló que tiene una nueva apreciación de los pequeños momentos que no se pueden planear ni repetir. “Las bendiciones de Thanksgiving son especialmente significativas”, aseguró el mandatario demócrata en el corto video.

¿Le salió mal a Biden el mensaje por Thanksgiving? Para muchos usuarios el especial video de Biden fue muy reconfortante, sin embargo, no para todos salió bien, y es que muchos de los usuarios notaron un ‘error fatal’ que cometió el demócrata junto a su esposa .

El presidente no olvidó mencionar a aquellos que han perdido la vida durante este año. “Oramos por ellos”, aseguró Biden. Tanto el presidente como la primera dama terminan con un especial mensaje, pero de inmediato, el video se llenó de reacciones de los usuarios de redes sociales.

Sin embargo las críticas no pararon ahí, estadounidenses enojados comenzaron a ‘reprocharle’ los fallos de su administración. “Gracias por los altos precios de la gasolina. Eres el mejor”, escribió un usuario con un claro tono sarcástico, sin embargo, las críticas para el presidente no terminaron ahí.

De inmediato, usuarios de Instagram comenzaron a señalar que el mensaje de Biden por Thanksgiving no era real ya que lo estaba leyendo. “Me pregunto qué diría si no estuviera leyendo el teleprompter todo el tiempo. Sería un gran material para los comediantes“, comentó una persona en el video.

El pólipo extirpado del colon del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la semana pasada era una lesión benigna, de crecimiento lento, pero potencialmente precancerosa que no requerirá más acciones, dijo su médico en un informe de seguimiento. PARA VER EL VIDEO DEL MENSAJE DE BIDEN POR THANKSGIVING DÉ CLIC AQUÍ.

La lesión fue descubierta por el equipo médico durante el reconocimiento rutinario al que se sometió la semana pasada al practicarle una colonoscopia, según el informe hecho público por el médico del presidente, el doctor Kevin C. O’Connor. Se trata, según este informe, de “un adenoma tubular, que es una lesión benigna de crecimiento lento, pero se cree que es precanceroso”, aunque no se requieren más acciones por el momento.

¿Qué tipo de lesión tiene Biden?

La lesión, un adenoma tubular, era similar al que le fue extraído en 2008, escribió el doctor Kevin C. O’Connor, médico del presidente, en un reporte publicado el miércoles por la Casa Blanca. Se recomiendan controles rutinarios. De acuerdo con el doctor de Biden, el presidente muestra algunos síntomas de envejecimiento, informó The Associated Press.

La Clínica Mayo define un pólipo de colon como un pequeño grupo de células que se forma en la pared interna del intestino. Según su cibersitio, la mayoría son beningnos, aunque algunos pueden derivar en cáncer de colon con el tiempo. “La mejor prevención para el cáncer de colon son las revisiones periódicas y la extirpación de los pólipos”, advierte la clínica.