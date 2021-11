De acuerdo con New York Post, el Dr. Kevin O’Connor ya publicó el informe médico sobre el examen que se le practicó a Biden y donde tuvo una colonoscopia con anestesia que dejó al presidente de Estados Unidos cediendo el poder a Kamala Harris por un par de horas. El médico del presidente, admitió que Biden está “en condiciones de ejecutar con éxito los deberes de la presidencia”, aunque eso no paró la creciente ola de preocupación debido a un persistente síntoma en el hombre.

En el parte médico, el Dr. Kevin O’Connor destacó que uno de sus principales objetivos era investigar la tos de Biden y su modo de caminar, por lo que se procedió a hacer un estudio completo. Según mencionó el medio de comunicación, en la colonoscopia con anestesia que se realizó al demócrata fue “tranquilizadora” y no reveló nada de mayor preocupación. Archivado como: Alarma estado salud Biden

Según el medio de comunicación, en la tarde del viernes se hizo público el informe de seis página sobre el examen físico que se le practicó al presidente Biden donde no se destaca algún padecimiento que ponga en riesgo su mandato y que hiciera que Harris estuviera más tiempo en el poder, que los 85 minutos donde fue la presidente de los Estados Unidos.

Aunque, Jen Psaki no quiso dar mayor información cuando se le cuestionó sobre el momento en que se había obtenido una cita para dicho examen médico, en el parte que se publicó se menciona que hizo el pedimento de revisar la tos que Biden presenta con gran frecuencia en los discursos públicos donde ha participado; el médico, reveló que sucede en torno a ese síntoma constante. Archivado como: Alarma estado salud Biden

Pero, aunque O’Connor escribió que era tranquilizadora y no había descubierto un padecimiento de gravedad si informó que “se identificó un solo pólipo de apariencia benigna de 3 mm en el colon ascendente [y] se extirpó sin dificultad”. Aquel diagnóstico, provocó que las dudas comenzaran a surgir nuevamente y algunos, comenzaran a preocuparse por los padecimientos de Biden.

“El presidente ha experimentado una frecuencia y gravedad cada vez mayores de ‘carraspeo’ y tos durante las charlas”, mencionó el médico durante el parte médico de seis página que se hizo público y retomó The Post. “No había tumores ni pólipos, y el aspecto y la función de sus cuerdas vocales eran normales. El epitelio traqueal, esofágico y faríngeo mostró cambios asociados con el reflujo gastroesofágico persistente “, informó ante la preocupación existente en torno a la salud de Biden. Archivado como: Alarma estado salud Biden

En plena celebración por su cumpleaños, algunas personas comenzaron a sospechar que quizá Biden conocía ese problema que le ocasiona el ‘carraspeo’ y ‘tos’ durante sus discursos; pero, el informe médico que publicó la Casa Blanca también explicaría a mayor profundidad que, aunque tiene un problema con el flujo gástrico, no presenta otro padecimiento. Archivado como: Alarma estado salud Biden

De acuerdo con O’Connor, Biden ya se ha sometido a “varias cirugías de los senos nasales y de los conductos nasales” para aliviar la congestión, mencionó The Post. Aunque, no se informó que el padecimiento trajera mayores problemas para el hombre si mencionó que se investigaría ‘más a fondo’ para tener una solución pertinente.

Una de las cuestiones que volvió a retomar el médico de Biden, fue el constante flujo gástrico que genera Biden y las consecuencias que trae hacia su estómago. De acuerdo con New York Post, Biden probablemente tiene el reflujo debido a una hernia hiatal que provocó cierto daño en su esófago y que tiene como consecuencia la irritación y el moco.

¿Generó preocupación?

Aunque el informe médico salió a la luz hace un par de horas, generó opiniones diversas y las personas, se mostraron sumamente preocupadas por la salud de Biden. De acuerdo con una encuesta realizada y que el New York Post, hizo mencionó una mayoría significativa de la población hizo alusión al parte médico del presidente.

De acuerdo con el medio de comunicación, la encuesta encontró que el 48 por ciento de los votantes no estaba de acuerdo con la afirmación “Joe Biden está mentalmente en forma”, mientras que el 46 por ciento estuvo de acuerdo y el 6 por ciento no sabía o no tenía opinión.