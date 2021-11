Existen personas que buscarán derrocar a Biden como Presidente de EEUU, asegura Mhoni Vidente en su predicción

Para Mhoni Vidente, el que los ‘illuminati’ no quieran a Joe Biden, provocaría que Kamala Harris asuma el cargo de Presidente de EEUU, y aunque las circunstancias este viernes fueron distintas, porque sucedió por unas cuántas horas, la hispana vaticinó que eso ocurriría antes de acabar el año o bien pronto.

“Ya les había dicho que la gente más poderosa, los ‘iluminados’ que son 13, ya no quieren a Vladimir Putin en el poder, ya no quieren al presidente de Rusia, y van a estar buscando sacarlo completamente y lo que quiere Joe Biden… que ya no tarda, es una predicción de última hora, ya no tarda, a lo mucho un mes, dos meses o antes de que termine el año, se retira de la Presidencia de EEUU y deja a Kamala Harris como Presidenta interina en EEUU”, finalizó en ese entonces Mhoni Vidente.