Gobierno de Biden gasta millonaria cantidad para parar construcción muro

“A la fecha de redacción de este informe, la administración Biden ha pagado a los contratistas del muro fronterizo al menos $ 2 mil millones y contando para no construir el muro fronterizo”, dice el documento de los republicanos.

En conclusión, cancelar el proyecto de construcción del muro le está costando mucho dinero a Estados Unidos. El informe indica que el monto total gastado podría ser incluso superior a $ 2 mil millones debido a que aun no se ha determinado qué ocurrirá con los contratos ya adquiridos.

“Esto significa que el gobierno federal está pagando a los contratistas en estos siete proyectos $ 3 millones por día para que conduzcan a los sitios del proyecto y protejan las tarimas de acero y otros materiales de construcción que no se utilicen”, dice el informe.

“Negarse obstinadamente a gastar el dinero aprobado para el muro no es ‘ejecutar’ la ley. Es ignorar la ley e ignorar las preocupaciones de seguridad nacional muy reales que plantea la entrada ilegal a través de nuestra muy abierta frontera sur. Durante años he llamado a los desechos federales, pero la Administración Biden literalmente ‘va a por todas’ con esta tontería”, agregó.

Informe de gastos

El informe advierte que hay gastos no calculados, por lo que la ‘pérdida’ puede ser mayor a los $2 mil millones que mencionan inicialmente. “Estas estimaciones no incluyen un análisis de las cuentas del DHS y, por lo tanto, no representan el alcance total del desperdicio por parte de la administración Biden, ni incluyen los costos diarios en curso relacionados con la suspensión del DOD de proyectos financiados por sus 284 cuentas”.

“Dadas estas advertencias, el presidente Biden probablemente esté desperdiciando significativamente más recursos de los contribuyentes que los estimados en este informe sobre sus esfuerzos para dejar de construir el muro fronterizo”, dice el informe.