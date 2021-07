Critican acción de EE.UU.

Poco después, durante una conferencia de prensa, Rodríguez hizo énfasis en la falta de sentido práctico de las sanciones contra Cuba. “Es irrelevante desde el punto de vista práctico porque me consta que ese ministro (López Miera) no tiene cuentas en bancos norteamericanos y nunca me ha dicho que esté interesado en ir a hacer turismo en Miami”, expresó el canciller Rodríguez.

“Es un asunto relevante a partir de la implicación política y agresiva que demuestra… El gobierno de los Estados Unidos no tiene la menor autoridad ni legal, ni moral ni política para andar sancionando gente por el mundo”, añadió Rodríguez, según AP.