El jardín sur de la residencia presidencial acogió a los invitados para disfrutar de una barbacoa, una de las costumbres más arraigadas entre los estadounidenses para celebrar su Independencia. Biden recordó a las más de 600.000 personas que perdieron la vida a causa de la covid-19 en el país, que suma 33,7 millones de casos positivos de la enfermedad del total de 183,6 millones registrados en todo el mundo, según cifras de la universidad Johns Hopkins. El gobernante, que asumió el poder el pasado 20 de enero, admitió ya hace semanas que para esta fecha no se alcanzaría la meta del 70 % de los adultos con al menos una dosis de la vacuna. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) 67,1 % de la población mayor de 18 años (unos 173,1 millones) ha recibido al menos una inyección, mientras que un 58,2 % ya está completamente inmunizado. En el caso de la población en general, a un 54,9 % (182,4 millones) se le ha administrado una dosis y un 47,4 % ya completó su vacunación. Este día, llamó a sus compatriotas a recordar quiénes son. “Somos Estados Unidos y no hay nada que no podamos hacer si lo hacemos juntos”, apuntó, para cerra su intervención con un “feliz 4 de julio”. EFENEWS

“Estados Unidos está volviendo a unirse”, recalcó. Sin embargo, advirtió que la batalla contra la covid-19 no ha terminado. “Nos queda mucho trabajo por hacer”, consideró Biden, quien insistió en el que virus “no ha sido derrotado” al recordar que han surgido variantes “poderosas” como la delta, detectada inicialmente en la India. En ese contexto, invitó a los estadounidenses a inmunizarse, al indicar que “la mejor defensa contra estas variantes es vacunarse” “Si no se han vacunado, háganlo ahora”, pidió el presidente, y apuntó: “no queremos volver a donde estábamos hace un año”.

Lamentan además que los alguaciles anteriormente podían poner bajo custodia de agentes migratorios a los indocumentados detenidos, pero desde el 18 de febrero los oficiales de ICE “no han podido tomar la custodia ni emitir solicitudes de detención”. Y critican que desde que se envió el memorando los agentes del ICE ya no pueden tomar la custodia de la mayoría de los reclusos en las cárceles de los alguaciles que previamente habrían sido transferidos como resultado del controversial programa 287(g), que establece la cooperación entre las autoridades policiacas locales y la agencia federal. Otro de los motivos que sustentan su demanda es que, como ya no pueden entregar al ICE a los inmigrantes para su deportación, han aumentado sus costos de detención e investigación criminal.

Errores en la supervisión de ICE

Al menos se han documentado 57 casos de mujeres que supuestamente fueron víctimas de estos procedimientos en ICDC, según datos del Congreso. El informe revelado hoy describe una serie de fallas de supervisión del ICE, entre las que se destaca la falta de seguimiento de los protocolos de consentimiento de las pacientes que los médicos deben utilizar, la carencia de servicios de traducción y la falta de personal médico que hable español, entre otras.

Varios correos electrónicos develados por la investigación sugieren un enfoque de no intervención por parte del ICE en el que “no rastrea, no monitorea ni audita si proveedores médicos externos obtuvieron el consentimiento informado de las personas detenidas en el ICDC”, detallan en un comunicado las organizaciones Responsibility and Ethics in Washington (CREW), The National Immigration Project y Project South, que realizaron el informe.