TRAS ‘CALLAR’ A BELINDA, CHRISTIAN NODAL FUE ‘ATACADO’

Esto sin duda causó mucha controversia en redes sociales, en donde internautas reprobaron la actitud de Christian Nodal hacía su prometida Belinda, preguntándose ‘que le había visto la cantante al músico’, mientras que otros afirmaron que Beli era un completa ‘escandalosa’.

Tras todas estas olas de comentarios e incluso críticas, Christian Nodal no dudó al día siguiente consolar a su prometida, y a pesar de que no se sabe si Beli se molestó con él, Nodal no dudó en mostrarle al público lo mucho que sigue amando a la actriz y que lo qué pasó realmente no tenía ya mucha relevancia. Archivado como: Belinda deuda con el SAT.