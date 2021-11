Termina el año, pero no la ayuda económica. Los últimos pagos del crédito fiscal por hijos llegarán el próximo mes, pero algunos padres podrían ser beneficiados y recibir hasta 1,800 dólares el año que viene, informó el periódico The Sun.

Un ‘jugoso’ cheque con seis pagos aún es posible: crédito fiscal por hijos

Los dependientes de entre 19 y 24 años deben asistir a la universidad a tiempo completo para tener derecho a 500 dólares. Muchas familias de bajos ingresos que no suelen presentar declaraciones de impuestos pueden recibirlos por primera vez, lo que significa que el Servicio de Impuestos Internos​ (IRS por sus siglas en inglés) necesitará sus datos bancarios para enviarles los pagos anticipados, expuso The Sun.

Cualquiera que no haya recibido sus pagos puede registrarse en el IRS. Las familias pueden utilizar GetCTC.org o la página web del IRS y acceder al portal de actualización del crédito fiscal por hijos para inscribirse. El pago que comenzó a enviarse el 15 de noviembre es el penúltimo pago de la versión actual del crédito, recordó The Sun. Al inscribirse ahora, las familias recibirán en diciembre un cheque por el valor de seis meses de pagos. La otra mitad de los pagos se recibirá después de que las familias presenten su declaración de impuestos en 2022. Y los padres que hayan optado por no recibir el pago obviamente no obtendrán los pagos de noviembre.