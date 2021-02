“Dime que no te fuiste”

Inmediatamente después de que compartiera un emotivo mensaje tras la muerte de Juan Moreno, Belinda compartió más publicaciones en las que confirma el gran amor que le tenía a su abuelita.

Mientras en una publicación se observa a la abuelita de Belinda descansando, en otra baila animadamente al ritmo de la música, aunque la cantante no pudo disimular su tristeza y escribió: “Siempre tan divertida, tan especial! Mi vida entera, por favor dime que no te fuiste. Quiero pensar que estoy soñando, que esto no es real, que esto no está pasándome, por favor, abuelita!!!”.

Los fans de la cantante no dejaron pasar mucho tiempo para compartirle fotografías y videos y expresarle sus condolencias ante esta triste pérdida:

“Mi princesa hermosa, mis oraciones con ustedes. Dios les otorgue mucha fortaleza en este momento tan difícil y doloroso, les mando un gran abrazo a toda tu familia”, “Con mucho cariño y mucho respeto, abrazamos con todo el corazón a Beli, mamá Beli y toda esa familia hermosa en estos momentos difíciles. Los amamos y oramos a Dios para que traiga mucha paz a sus corazones sabiendo que ahora ella los cuida desde el cielo”.