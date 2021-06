¿Será que ahora se casará embarazada? En ese video asegura: “Todavía no (dice sobre el embarazo), no, hay que hacer las cosas bien, a la antigua, primero niñas verdad que necesitamos un anillo de compromiso, si no cómo vamos a llegar a mi casa así, con mis papás hay que hacer las cosas bien…”, aseguró la mexicana.

Dicha actitud, además se suma a muchos comentarios que aseguran que Belinda se muestra incómoda en la celebración y que no gusta de ser grabada por su suegra quien en otra parte hasta le quita la mano del vientre para que se acerque a brindar ‘aunque se supone que no puede hacerlo por su estado de embarazo’.

¿Cómo empezaron los rumores de que Christian Nodal será papá?

A través de la página de Instagram de ‘Chamonic’ donde se dan a conocer varios videos, fotos y noticias del medio artístico, se recopilaron varios videos del cumpleaños de la hermana de Christian Nodal en donde aparece Belinda con actitud sospechosa despertando rumores de embarazo.

“La Familia Nodal … estuvo celebrando el cumpleaños de la hermana menor de Christian y mire la sorpresa, Belinda ya está en México y vean cómo no deja de cruzar los brazos como tapándose el estómago (panza) …, dato curioso no estaba tomando , como les dije hace unas semanas en mi otra página… A mi una persona cercana me dijo que les contó a ellos que Belinda estaba embarazada ! Será que ahora que volvieron se casarán al civil y después anuncian el embarazo. Tiempo al tiempo no tenemos prisa”, se escribió en uno de los videos de la celebración.