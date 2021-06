La mamá del bailarín español ha subido varias frases a su Instagram, ¿serán con dedicatoria a Adamari López?

En su última publicación deja entre ver que su hijo Toni Costa y su nieta Alaïa la visitarán

La madre de Toni Costa es muy activa en redes sociales

Toni Costa madre. Tras anunciar su ruptura con Toni Costa, Adamari López ha recibido muchas muestras de apoyo y de cariño de su familia, amigos y seguidores, pero el bailarín español también ha contado con el apoyo de su familia, en particular con el de su madre Carmen.

En varias ocasiones la señora Carmen ha expresado su apoyo a su hijo, y varias semanas después lo sigue haciendo, al parecer encontró en las frases la forma perfecta de expresar su sentir, pues se podría pensar que por medio de éstas le estaría mandado indirectas a su es nuera Adamari López.

Toni Costa madre: ¿Indirectas para Adamari López?

“Grande es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de otro”, “El sentido de la vida es tener valores, no cosas de valor”, “Mi mamá una vez me dijo: aunque las personas sean malas contigo, tú sigue siendo bueno, tú sigue siendo amable, sigue siendo feliz y riéndote de todo, porque un día se te va a recompensar”.

“A veces das mucho para todos, sin darte cuenta que las personas que más necesita de ti, eres tú”, son algunas de las frases que ha publicado en imágenes la señora Carmen, mamá de Toni Costa, las cuales podrían tomarse como una indirecta la conductora de Hoy Día, Adamari López.