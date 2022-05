Fans hablan de una supuesta relación con el actor mexicano y Belinda, ¿Será?

Esto fue lo que dijo Belinda sobre Alejandro Speitzer

¿Ya se conocían desde antes?

Belinda junto a Alejandro Speitzer: La ceremonia que se llevó a cabo el 1 de mayo en Madrid España en el Palacio Municipal IFEMA, y estuvo lleno de celebridades, pero los artistas que mas emoción causaron con su aparición fueron los mexicanos Alejandro Speitzer y Belinda. La intérprete de ‘En la Oscuridad’ recientemente se mudó a España.

Alejandro Speitzer es un actor reconocido por sus apariciones en Netflix, como en las dos temporadas de la serie que protagoniza junto a Maite Perroni, Oscuro Deseo. Por su parte, Belinda está por estrenar una nueva serie ‘Bienvenidos al Edén’, la cual saldrá el 6 de mayo…

¿Llegaron Alejandro y Belinda juntos a la Alfombra Roja?

Mucho se comenzó a especular acerca de qué relación podrían tener Belinda y Alejandro Speitzer, por el motivo de que estuvieron en el mismo evento y ambos comparten varias cosas en común. Aunque los internautas de Twitter e Instagram que estuvieron pendientes a todos los detalles de la premiación, aseguraron que ambos hacían una bonita pareja; “Imaginen que fueran novios”, “Ellos dos si quedan como pareja”…

Pero esto lamentablemente no es así, Alex y Beli efectivamente hicieron acto de presencia en los Premios Platino 2022, pero no como muchos esperaban. Pues recientemente se confirmó que Speitzer está en una relación nada más y nada menos que con la ex esposa de Marc Anthony, la venezolana Shannon de Lima. Archivado como: Belinda junto a Alejandro Speitzer