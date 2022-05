Y antes de entrar en otra polémica, la artista reveló que se quedará a vivir en España por cuestiones de trabajo: “Estoy viviendo aquí una temporada, pero es porque tengo aquí varios proyectos, no puedo decir todavía los proyectos que son. Me gusta España, es un país muy bonito, es una temporada, hay que ser como nómada, hay que estar dónde el trabajo te llama” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Si alguien se quiere burlar de México, que se cuide de Belinda: “Uff, yo salto”, dijo en entrevista durante los IX Premios Platino. La cantante y actriz, quien llegó a vivir a España debido a un proyecto televisivo del que aún no puede hablar, estuvo hace unos días en el late night show de referencia, La Resistencia.

“Es una chica que no saca sus sentimientos”

“África es muy diferente a mí. Obviamente le di un toque a mí, pero es una chica que no saca sus sentimientos. A mí, al contrario, se me nota si estoy contenta, si estoy triste, enojada. Ella es introvertida y no sabes leerla bien. Guarda mucho sus emociones”, expresó Belinda sobre su personaje en la serie.

Como su aventura actoral inició de niña, se podría decir que Belinda, a estas alturas, es una veterana de la pantalla. Pero, opinó, se considera una aprendiz de la que van a hablar bien y mal: “No me gusta leer ni cosas buenas ni cosas malas sobre mi trabajo, trato de mantenerme al margen, y hacer el trabajo lo mejor que pueda. Las críticas, las acepto, con mucha humildad, pero no me centro en eso. Yo trato de mejorar todos los días, mi personaje, mi dicción, cómo represento a África, mi personaje ahora” (Con información de Agencia Reforma).