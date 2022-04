Cuando la ex de Christian nodal decidió tomar la máquina ella fue la que terminó electrocutada. Le resultó tanta sorpresa que se le salió un “Ah cabr**”, y después dijo que “Mi karma actúa inmediatamente, es instantáneo”, ¿será una indirecta para su ex Nodal? El comentario dicho por ella ocasionó la risa entre los asistentes.

Belinda electrocutada karma programa: El público español la ama

En los en la caja de comentarios del canal de YouTube del programa español donde Belinda terminó electrocutada y aseguró que fue el karma, se encuentran mensajes para la cantante y actriz por parte del público español y por ello se puede entender que le tienen un gran cariño y la admiran mucho, ¿más que los mexicanos?

“Confirmo que Belinda es tan espontánea, carismática y propone tantos temas de conversación que te envuelve y te deja sonriendo y expectante a lo que dirá o hará luego.” “Tuvo de todo y me encanto. Vamos con toda princesa del pop latino.” “Belinda has estado divina espectacular… me has alegrado la noche con tus ocurrencias”