“Lo que todos están esperando, me senté cara a cara con Bárbara Bermudo y con su esposo Mario Andrés Moreno quienes por primera vez hablan del difícil momento que vivieron tras contagiarse con el coronavirus llevando a Mario al hospital donde estuvo al borde de la muerte”, comenzó diciendo Rodner Figueroa.

Rodner Figueroa compartió un avance de lo que la popular conductora ahora convertida en ama de casa, pensó y sufrió cuando ya no la necesitaron en la empresa con la que trabajó por muchos años: Univisión, y decidió elegir a Al Rojo Vivo, ‘su competencia’ para narrarle a Telemundo cómo ‘desenmascaró’ a ciertas personas.

Bárbara Bermudo era una de las conductoras más populares de Univisión hace algunos años cuando de repente se le informó que ya no se le renovaría su contrato y tuvo que salir de la empresa en medio de incertidumbre y dolor… ahora reaparece en Telemundo y en Al Rojo Vivo contará lo que vivió en ese momento.

“Ellos me cuentan la amarga experiencia que vivieron y además esta es la primera vez que Bárbara Bermudo concede una entrevista después de su salida de la televisión hace cuatro años y desnuda su alma al confesar el oscuro momento que atravesó y el por qué se alejó de todos sus compañeros de trabajo a quienes en ese momento los señaló como culpables de su desgracia”, expresó el conductor de Al Rojo Vivo.

Rodner Figueroa insistió: “Ellos nos relatan el amargo calvario que atravesaron y tenemos imágenes muy íntimas de los momentos de desesperación e incertidumbre que vivió Bárbara”, en una entrevista exclusiva que ahora Telemundo tiene de la ex conductora de Univisión.

Ante lo inesperado de la noticia de su salida de Univisión, ha decidido no estar en los medios de comunicación, dedicarse a su familia, a su esposo y a sacar adelante sus proyectos personales, sin embargo ahora eligió a la competencia de su ex empresa para narrar lo que pasó.

El presentador de ‘Al Rojo Vivo’ Rodner Figueroa supo aprovechar el momento para cuestionar a la ex conductora de Univisión sobre cómo se sintió tras anunciarle que la empresa competencia de Telemundo ya no le renovaría el contrato ante la sorpresa de ella por dicha decisión.

“Como que vi culpable a todo el mundo”, dijo la presentadora, sin embargo Rodner Figueroa le reviró: “A ti te tocó atravesar un episodio muy oscuro de la televisión cuando de pronto de un momento a otro ya no te renovaron el contrato y te mueven el piso, yo mejor que nadie sé lo que se siente eso, ¿qué aprendiste tú de ese momento?”.

Tras cuatro años de no dar entrevistas sobre el tema, Bárbara Bermudo rompió el silencio de Univisión para ni más ni menos que la competencia: Telemundo: “Yo fui la que tomé una decisión o una actitud muy drástica, yo en ese momento me molesté”, comenzó expresando sobre su inesperada salida de Univisión.

Hace algunas semanas, la ex conductora de Univisión sorprendió con un video en redes sociales al revelar que su esposo, el también periodista, Mario Andrés Moreno, estuvo internado en el hospital durante casi una semana, sufriendo por haberse contagiado de coronavirus.

Ante el cuestionamiento de Rodner Figueroa, la ex conductora de Primer Impacto contestó sin tapujos en una entrevista que será transmitida en su totalidad en ‘Al Rojo Vivo’, pues además de el calvario que vivió por sentirse ‘traicionada’ al recibir su noticia de la salida de Univisión, Bárbara Bermudo también narró de cómo su esposo estuvo a punto de morir. Aquí el video.

El esposo de la presentadora también hablará para Al Rojo Vivo sobre lo que sufrió por el coronavirus

Bárbara Bermudo dijo lo que sucedió al grabar a su esposo en grave estado de salud: “Después de esta prueba superada veo la vida diferente. Luego de una semana en el hospital recibí a mi amado esposo completamente recuperado del Covid después de un año exacto de salir todos los días a la radio y la TV a informar. Se contagió y terminó en la unidad de Covid en @baptisthealthsf donde durante 6 días le trataron la infección”.

Y continuó: “Hoy completamente recuperados y negativos podemos decir gracias Dios .. y el gran testimonio que pronto compartiremos de no bajar la guardia en el momento crítico de la pandemia ….El que no lo vive no sabe lo espantoso que es … un virus traicionero e impredecible.. a seguir cuidándonos y recuerden doble”, narró la presentadora.