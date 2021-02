Préstamos PPP: Reforma son anunciadas por Biden

La Administración de Biden anunció nuevas reformas relacionadas con los préstamos PPP para ayudar a las pequeñas empresas

A partir del miércoles, las empresas de 20 empleados o menos podrán solicitar préstamos condonables

Asimismo, Biden repartirá mil millones de dólares para propietarios como contratistas de viviendas y esteticistas, en su mayoría son mujeres, latinos y personas de color

La administración de Biden anunció el lunes planes para brindar un “alivio equitativo” a las pequeñas empresas afectadas por el brote de coronavirus, informó FOX Business News.

El presidente Joe Biden tiene como objetivo la asistencia federal contra la pandemia a las empresas más pequeñas del país y está tomando medidas para promover la equidad en lo que se conoce como Programa de Protección de Cheques de Pago (préstamos PPP).

La administración está estableciendo una ventana de dos semanas, a partir del miércoles, en la que solo las empresas con menos de 20 empleados, la inmensa mayoría de las pequeñas empresas, pueden solicitar préstamos condonables.

El equipo de Biden también está repartiendo mil millones de dólares para destinarlos a propietarios únicos, como contratistas de viviendas y esteticistas, la mayoría de los cuales pertenecen a mujeres, latino y personas de color.

La Casa Blanca emitió un comunicado diciendo que se basó en el Programa de Protección de Cheques de Pago del año pasado.

El programa de préstamos PPP aumentó la financiación a empresas con menos de 10 empleados en un 60%, así como a las empresas rurales que han experimentado un aumento del 30%, según FOX News.

Otros esfuerzos eliminarán la prohibición de otorgar préstamos a una empresa con al menos el 20% de propiedad de una persona arrestada o condenada por un delito grave no fraudulento en el año anterior, así como también permitir que aquellos atrasados ​​en sus préstamos estudiantiles federales busquen alivio a través del programa, informó The Associated Press.

La administración también está aclarando que los residentes legales que no son ciudadanos pueden postularse al programa.

El PPP, implementado por primera vez en los primeros días de la pandemia de coronavirus y renovado en diciembre, estaba destinado a ayudar a mantener a los estadounidenses empleados durante la recesión económica.