Los mensajes no se hicieron esperar: “tan preciosa y real como ese fuego que existe desde siempre”, “Qué hermosa Yalitza”, “Hermosos pies”, “nuestras raíces y nuestra humildad, son el reflejo de nuestros padres”, “Magnífica”, “Wow, qué bella”, “Te admiro muchísimo eres una de las personas que me motivan a cumplir mis metas en la vida, Dios te bendiga, y tengas una vida maravillosa”, “Que bella sonrisa Yalitza”.

En una alfombra roja a la que asistió se le criticó mucho un vestido en el que decidieron ponerle un color tierra que no le favoreció, además su maquillaje no tenía ‘pies ni cabeza’, y el atuendo tenía arrugas por todos lados, lo que le valió a la ex maestra una ola de burlas terribles.

¿No tiene gusto para vestirse y resaltar su cuerpo?

Hace unos meses, la actriz mexicana acudió a los Latín Grammy en donde fungió como presentadora y decidió ataviarse con un vestido color azul rey con destellos de piedras blancas en un costado derecho, además dejó sus piernas descubiertas mientras su pelo lució peinado y ella perfectamente maquillada.

Las burlas de la gente contra Yalitza Aparicio por esta foto comenzaron: “Como cuando brillas solo por tu condición indígena y la inclusión forzada, pero no eres bonita, no tienes talento. NO ES QUE NO TE QUERAMOS, SIMPLEMENTE NO AGRADAS PORQUE NO TIENES TALENTO”, “Tienes cara como de reptil, incluyendo la piel”, “Nada mas se divierten con ella la publicidad, solo para llamar la atención”, comentaron en su mayoría mujeres. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video