RESGUARDAN A HABITANTES

La reacción de las autoridades fue prácticamente inmediata y en cuanto arribaron al lugar con unidades especiales, emitieron un refugio para la comunidad alrededor de Hardaman Circle, a unos 115 kilómetros al noroeste de Charlotte.

Las autoridades informaron que el enfrentamiento en el área de Browns Chapel causó el cierre después de que los policías arribaron alrededor de las 10 a.m. luego que reportaran que un propietario y su familia no fueron a trabajar y no contestaban el teléfono, según Fox 46 Charlotte. Archivado como: Muere policía tiroteo