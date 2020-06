Buscan dar bonificación como ayuda económica para reactivar empleos tras coronavirus

Larry Kudlow, asesor financiero de la Casa Blanca dijo que no será mucho, pero ayudará

Además dijo que el seguro de desempleo de 600 dólares era un “desincentivo” para el trabajo

Una nueva ayuda económica (bonificación) se planea entregar a las personas que se quedaron sin empleo por la emergencia sanitaria derivada del coronavirus, para que puedan regresar a su trabajo de acuerdo a Larry Kudlow, asesor de la Casa Blanca, liderada por Donald Trump, informó esta tarde el portal de noticias de New York Post.

Desde ahora uno de los principales planes de la administración de Trump es buscar la manera de crear otra bonificación para de alguna forma alentar a la fuerza laboral a regresar a reactivar la economía de Estadios Unidos.

Sin embargo, se ha especificado que no se contempla estirar el cheque de 600 dólares que se dan por el seguro de desempleo. “Eso podría haber funcionado durante los primeros meses. Terminará a fines de julio”.

De manera textual, de acuerdo a The New York Post, Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional dio una perspectiva de lo que se busca con la ayuda económica: “Volver al trabajo, pero no será tan grande (cantidad) y creará un incentivo para trabajar “.

Es así como el equipo de trabajo de finanzas del presidente Donald Trump baraja varias opciones para poder incentivar a los empleados a volver a sus trincheras y reactivar la economía que se detuvo por la aplicación de medidas de distanciamiento sociales por el Covid-19.

En una entrevista para CNN, el funcionario dijo de manera tajante sobre el proyecto: “El aumento de 600 (dólares) que supera los beneficios estatales de desempleo que seguirán recibiendo es, en efecto, un desincentivo. Quiero decir, estamos pagando a la gente para que no trabaje. Es mejor de lo que obtendrían sus salarios”.

Ahora el objetivo de la administración de Donald Trump es dar una ayuda económica mínima (bonificación) para que la gente salga a trabajar y pueda obtener dicho beneficio.

El seguro de desempleo ayuda a las personas que perdieron su fuente de trabajo para que puedan soportar la crisis por un tiempo con cierta cantidad de dinero, pero sin laborar.

Ahora con este nuevo enfoque, las autoridades pretenden darle una bonificación a las personas para que salgan a las calles a buscar un empleo.

La ayuda económica por desempleo termina el último día de julio, por lo que la gente de finanzas de Donald Trump acelera máquinas para poder lograr el beneficio antes del 4 de julio, fecha en que se celebra la independencia de Estados Unidos, de acuerdo a La Opinión.

“Creo que estamos en camino. Estamos reabriendo, las empresas están regresando y, por lo tanto, los trabajos están regresando. No queremos interferir con ese proceso”, manifestó Larry Kudlow.

Sobre el cheque de coronavirus que se entregó por la cantidad de mil 200 dólares, mencionó que ya no requieren ser entregadas, pues poco a poco se lleva a cabo la reapertura de las empresas que ayudará a la gente a conseguir trabajo.

Además, el asesor de la Casa Blanca hizo un llamado a no detener la reactivación económica del país.

Al final dejó el siguiente mensaje: “Creo que la gente quiere volver a trabajar. Creo que dan la bienvenida a la reapertura de la economía. Creo que están ansiosos por salir”.