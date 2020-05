La famosa compañía de ventas en línea Amazon alista una atractiva venta de verano para captar la atención de clientes que resultaron afectados por recibir paquetes a destiempo durante la pandemia por el coronavirus y que ocasionó que se fueran con la competencia de de Walmart y Target, informó en su portal el medio de comunicación New York Post.

Ante la pérdida de clientes a través del comercio electrónico, la empresa e entregas más conocida en el mundo intenta atrapar una vez más la atención de esos compradores que tuvieron una mala experiencia en estos meses que apareció el COVID-19.

Y es que como se recordará, Walmart introdujo al mercado la entrega de mercancía en los hogares estadounidenses, como una forma de acatar las medidas por el distanciamiento social, pero que poco a poco le redituó en más clientes interesados en el servicio.

Ahora, frente a la reapertura de los negocios en la mayor parte de Estados Unidos, Amazon intenta atraer a esos clientes que resultaron afectados con las entregas tardías y que se fueron con sus competencias Walmart y Target.

Es por eso que lanza una atractiva campaña de ofertas en verano, para de alguna manera compensar la amarga experiencia.

En las ventas en línea, actualmente Amazon obtiene 34 centavos por cada dólar que se gasta en Estados Unidos, cuando antes de la pandemia por el coronavirus era de 42 centavos.

Por su parte, sus rivales más cercanos Walmart y Target han visto un aumento considerable de sus ventas por el orden del 74 por ciento para la primera , y un 141 en la segunda, de acuerdo al New York Post.

Para tratar de recuperar un poco del mercado, Amazon ha iniciado la contratación de 175 mil empleados y les ofrece hasta dos dólares adicionales por hora, para que se animen a trabajar durante la pandemia.

Durante toda la contingencia, Amazon ha tenido que lidiar con problemas de ventas y con quejas de empleados que pararon labores para pedir más protección ante el COVID-19.

So many Amazon employees, like Oscar, have risen to the challenges before them. He’s an Amazon Delivery Associate working to support his newborn baby, and takes pride in delivering packages safely for his community. See more employee stories on our blog. https://t.co/DV65zf6rjp pic.twitter.com/yRE4emNFzD

— Amazon (@amazon) May 22, 2020