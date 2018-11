Inmigrante pasó de vivir en una camioneta a tener millonaria colección de autos

Seguro has leído muchas historias de superación o libros de autoayuda, pero tal vez no has conocido una donde haya una colección de autos. Y esta lo tiene todo. Un inmigrante pasó de vivir con su familia en una vieja camioneta a poseer los autos más sorprendentes del mundo.

Manny Khoshbin es el protagonista, un iraní quien vive el ‘sueño americano’ y quien es famoso por sus publicaciones en Instagram, donde muestra su lujoso estilo de vida.

Pero no siempre fue así. Manny no nació en una cuna de oro ni tuvo contactos que lo condujeran a la riqueza que hoy ostenta. Como él mismo ha dicho: no le dieron el éxito; lo buscó.

En una entrevista que le hizo Forbes tiempo atrás, contó que a los 14 años abandonó Irán junto a su familia para vivir en Estados Unidos.

Al llegar a Norteamérica, sus padres, sus hermanos y él vivieron durante un tiempo en una camioneta hasta que el papá logró ahorrar el suficiente dinero para alquilar una residencia.

Mientras tanto, Manny también empezó a trabajar para ahorrar. Así, fue un empleado de mantenimiento en la tienda K-Mart, luego decidió vender nueces y caramelos de puerta en puerta, y después quiso emprender su negocio.

Pero no fue fácil. Según mencionó en su cuenta en Instagram, fue estafado y perdió los ahorros de su vida. Más tarde, tras comenzar de cero, consiguió empleo en una compañía inmobiliaria, y un año después, cuando tenía 21, fundó su empresa inmobiliaria. Sin embargo, la cerró porque las tasas subieron de manera exorbitante.

Así que con sus ahorros abrió un supermercado, que luego también cerró porque la competencia se llevó a todos sus clientes y quedó casi en bancarrota.

¿Qué hizo Manny? Investigó en Internet, aprendió sobre bienes raíces y logró comprar su primera propiedad. Luego la vendió y fue creando su verdadero negocio: bienes raíces.

En la actualidad, la fortuna de Manny está valorada en 80 millones de dólares, según The Wealth Record, y, con tanto dinero y amor por los motores, ¿por qué no tener una colección de autos?

